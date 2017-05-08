台湾汇市：台币量缩微收升中止连三日跌势，陷入盘整观望美元走势明朗

* 台币量缩微收升，中止连三日跌势 * 陷入盘整，观望国际美元走势明朗 * 台币兑美元明日区间料在30.100-30.200 路透台北5月8日 - 台币兑美元周一量缩微收升，中止连三日跌势。交易员表 示，尽管美国4月非农就业报告优于预期利于支撑美元，但法国总统大选由中间派候选人马 克龙胜选则提高市场风险偏好度，两股力道抵销后令美元表现持稳，台币也陷入狭幅区间盘 整。 他们指出，今日汇市交投转趋淡静，主要来自进/出口商实质交易及散户间的日圆等外 币换汇需求，午后出口商在台币靠向30.160时抛汇意愿较高，进口商则倾向在美元逢低时承 接，至于外资买卖汇皆有、暂看不出方向，让今天台币盘势像个“大闷锅”。 〞明天韩国大选不会有黑天鹅，目前民调领先的文在寅是温和派不是另一个川普(特朗 普)。〞一民营银行交易员说。 另位外商银行交易员称，若明天韩国总统大选结果符合市场预期将视为短多，不过近期 台币与韩元的连动性并不高，后续仍关注国际美元走势及外资进一步动向。 周一韩元兑美元持稳于1,133.1，与上日收盘位1,132.7相比几无变动。马克龙赢 得法国总统大选抵消了美元的强势。此前美国就业大增推动美元走强。韩国金 融市场周二因举行总统大选将休市一天。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度与 上日尾盘变化不大；本地时间16:24时，一个月美元/台币远汇报30.073/30.1 14，上日收在30.097。 台湾股市周一收高0.38%报9,937.25点；证交所资料显示，外资及陆资在 台股转为买超60.58亿台币。 多数亚币周一小升，中间路线候选人马克龙赢得法国总统大选，击败扬言带领法国退出 欧盟的极右派候选人勒庞，令市场如释重负。 交易员预估，明日台币兑美元区间估在30.100-30.200。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 30.166 30.182 30.110-30.166 30.140 5.25 6.04 司 元太外汇经纪公 30.167 30.182 30.111-30.167 30.140 3.35 3.745 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.050/-0.040 -0.050/-0.035 美元/台币六个月期 -0.230/-0.210 -0.230/-0.205 (完) (记者 詹静宜；审校 乔艳红)