版本:
中国
亚洲 | 2017年 5月 8日 星期一 17:40 BJT

台湾汇市：台币量缩微收升中止连三日跌势，陷入盘整观望美元走势明朗

    * 台币量缩微收升，中止连三日跌势
    * 陷入盘整，观望国际美元走势明朗
    * 台币兑美元明日区间料在30.100-30.200

    路透台北5月8日 - 台币兑美元周一量缩微收升，中止连三日跌势。交易员表
示，尽管美国4月非农就业报告优于预期利于支撑美元，但法国总统大选由中间派候选人马
克龙胜选则提高市场风险偏好度，两股力道抵销后令美元表现持稳，台币也陷入狭幅区间盘
整。
    
    他们指出，今日汇市交投转趋淡静，主要来自进/出口商实质交易及散户间的日圆等外
币换汇需求，午后出口商在台币靠向30.160时抛汇意愿较高，进口商则倾向在美元逢低时承
接，至于外资买卖汇皆有、暂看不出方向，让今天台币盘势像个“大闷锅”。
    
    〞明天韩国大选不会有黑天鹅，目前民调领先的文在寅是温和派不是另一个川普(特朗
普)。〞一民营银行交易员说。  
    
    另位外商银行交易员称，若明天韩国总统大选结果符合市场预期将视为短多，不过近期
台币与韩元的连动性并不高，后续仍关注国际美元走势及外资进一步动向。
    
    周一韩元兑美元持稳于1,133.1，与上日收盘位1,132.7相比几无变动。马克龙赢
得法国总统大选抵消了美元的强势。此前美国就业大增推动美元走强。韩国金
融市场周二因举行总统大选将休市一天。 
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度与
上日尾盘变化不大；本地时间16:24时，一个月美元/台币远汇报30.073/30.1
14，上日收在30.097。
    
    台湾股市周一收高0.38%报9,937.25点；证交所资料显示，外资及陆资在
台股转为买超60.58亿台币。  
   
    多数亚币周一小升，中间路线候选人马克龙赢得法国总统大选，击败扬言带领法国退出
欧盟的极右派候选人勒庞，令市场如释重负。

    交易员预估，明日台币兑美元区间估在30.100-30.200。 
    
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选   
             
 16:00             台币/美  上日收盘  波动区间       开盘价    成交量   上日成交
                        元                                     亿美元   量／亿美
                      报价                                                   元 
 台北外汇经纪公     30.166    30.182  30.110-30.166   30.140     5.25       6.04
 司                                                                    
 元太外汇经纪公     30.167    30.182  30.111-30.167   30.140     3.35      3.745
 司                                                                    
 无本金交割远期外汇(N         最新报价              上日现货收盘时水准
 DF)                                            
                                                
 美元/台币一个月期          -0.050/-0.040             -0.050/-0.035
 美元/台币六个月期          -0.230/-0.210             -0.230/-0.205
 (完) (记者 詹静宜；审校 乔艳红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐