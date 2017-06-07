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亚洲 | 2017年 6月 7日 星期三 16:41 BJT

台湾汇市：台币随亚币微幅收贬，国际风险事件当前操作审慎

    * 国际政治变数当前，交投以实质需求为主
    * 出口商在接近30.100抛汇意愿增加
    * 明日台币兑美元区间料在30.050-30.110

    路透台北6月7日 - 台币兑美元周三微幅收贬。交易员表示，国际间一系列风险事件当前，令台
币随韩元等亚洲货币略收低，市场偏向观望，短线台币未脱在狭幅区间内整理。
    
    汇银人士说，今日出口商在台币接近30.100价位抛汇需求增加，但进口商在30.050-30.060承接美元的意
愿不低，此令台币陷于上日区间盘整。至于外资则是两边都有少量操作，动向并不明显。
    
    〞偏向观望，虽然韩元贬，但台股还不错，台币贬幅就有限。〞一位银行交易人士表示。
    
    另一银行交易员则称，今日出口商比较多，早上是有看到外资买美元，但下午就少了。今日仍是区间震荡
格局，要等到国际间政治变数厘清后，才会有较明确的走势。
    
    前述银行交易人士指出，亚洲仍是外资相对喜爱的地区，在台股表现强势带动下，台币易升难跌，若是近
日有机会贬向30.200，应该会是美元不错的卖点。
    
    周四(8日)有英国大选投票及欧洲央行政策决定；此外美国联邦调查局(FBI)前局长科米将就俄罗斯或曾干
预美国大选的调查向参议院委员会作证。此可能牵动美国政局发展。
    
    至于下周13-14日是美国联邦储备理事会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)展开利率政策会议(至14日)。
    
    
    台湾股市周三微幅收升。台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股买超23.18亿台币，连六个交
易日买超共计140.27亿台币。    
    
    多数亚洲货币周三微跌，等待周四一系列政经事件，投资者在为市场发生极端走势的可能性做准备。
韩国韩元周三下跌，收于一周低点。韩元/美元当地交易结束时报1,124.0，较周一收位1,11
8.3下滑0.5%。
     
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘收敛
；目前一个月美元/台币远汇报30.080/30.100，上日收在30.071。 
      
    交易员预估，明日台币兑美元区间估30.050-30.110。
 16:00             台币/美  上日收盘  波动区间       开盘价   成交量   上日成交
                        元                                    亿美元   量／亿美
                      报价                                                  元 
 台北外汇经纪公     30.095    30.093  30.062-30.130   30.130    6.33       6.22
 司                                                                   
 元太外汇经纪公     30.094    30.093  30.062-30.098   30.085    3.20      3.055
 司                                                                   
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 美元/台币一个月期          -0.020/-0.010              -0.035/-0.015
 美元/台币六个月期          -0.205/-0.175              -0.220/-0.180
 
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)
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