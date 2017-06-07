台湾汇市：台币随亚币微幅收贬，国际风险事件当前操作审慎

* 国际政治变数当前，交投以实质需求为主 * 出口商在接近30.100抛汇意愿增加 * 明日台币兑美元区间料在30.050-30.110 路透台北6月7日 - 台币兑美元周三微幅收贬。交易员表示，国际间一系列风险事件当前，令台 币随韩元等亚洲货币略收低，市场偏向观望，短线台币未脱在狭幅区间内整理。 汇银人士说，今日出口商在台币接近30.100价位抛汇需求增加，但进口商在30.050-30.060承接美元的意 愿不低，此令台币陷于上日区间盘整。至于外资则是两边都有少量操作，动向并不明显。 〞偏向观望，虽然韩元贬，但台股还不错，台币贬幅就有限。〞一位银行交易人士表示。 另一银行交易员则称，今日出口商比较多，早上是有看到外资买美元，但下午就少了。今日仍是区间震荡 格局，要等到国际间政治变数厘清后，才会有较明确的走势。 前述银行交易人士指出，亚洲仍是外资相对喜爱的地区，在台股表现强势带动下，台币易升难跌，若是近 日有机会贬向30.200，应该会是美元不错的卖点。 周四(8日)有英国大选投票及欧洲央行政策决定；此外美国联邦调查局(FBI)前局长科米将就俄罗斯或曾干 预美国大选的调查向参议院委员会作证。此可能牵动美国政局发展。 至于下周13-14日是美国联邦储备理事会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)展开利率政策会议(至14日)。 台湾股市周三微幅收升。台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股买超23.18亿台币，连六个交 易日买超共计140.27亿台币。 多数亚洲货币周三微跌，等待周四一系列政经事件，投资者在为市场发生极端走势的可能性做准备。 韩国韩元周三下跌，收于一周低点。韩元/美元当地交易结束时报1,124.0，较周一收位1,11 8.3下滑0.5%。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘收敛 ；目前一个月美元/台币远汇报30.080/30.100，上日收在30.071。 交易员预估，明日台币兑美元区间估30.050-30.110。 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 30.095 30.093 30.062-30.130 30.130 6.33 6.22 司 元太外汇经纪公 30.094 30.093 30.062-30.098 30.085 3.20 3.055 司 无本金交割远期外汇(ND 最新报价 上日现货收盘时水准 F) 美元/台币一个月期 -0.020/-0.010 -0.035/-0.015 美元/台币六个月期 -0.205/-0.175 -0.220/-0.180 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)