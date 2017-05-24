台湾汇市：台币随亚币收低，出口商月底抛汇令贬幅受限

* 国际美元偏强，台币随亚洲新兴货币走弱 * 出口商抛汇卖压明显增加，外资偏向汇出 * 明日台币兑美元区间料在30.100-30.250 路透台北5月24日 - 台币兑美元周三微幅收贬。交易员表示，国际美元偏强，多数亚洲新兴货币走弱，不过今日出口商抛汇卖压明显增加，令台币多在平盘附近震荡，终场第二日收低。 他们指出，台币随亚币走弱，因较周一高位已贬值逾2角，忍了两天的出口商今日终于宣泄卖压，令台币无法贬逾30.200价位；至于外资两边皆有操作，但较偏向买美元。 〞今天就是出口商丢，想看到30.200不容易啊。〞一银行交易员说。 评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级的消息，也打击亚币人气。不过大型银行交易员表示，中国一向走自己的路，不太会受到国外评级机构的影响。今日人民币虽然走贬但幅度有限，效应对台币影响甚微。 至于经过近日大幅波动的海外NDF，美元/台币换汇点折价幅度几乎回到上周五央行发表管理汇率机制不变说法前的水准。 一大型银行交易员称，有听说海外一些避险基金因误信央行改变管理汇率机制的传言而受伤。 〞他们已经被央行请出去了，大概亏了不少。〞他说。 交易员指出，由于今日稍晚美联储将公布政策会议记录文件，预料明日台币将跟随市场反应相关预期。 台湾股市周三收涨并创17年1个月新高。台湾证券交易所资料显示，外资及陆资在台股买超9.51亿台币，连三日买超共计50.35亿台币。 亚币周三走软，穆迪意外下调中国债信评级打压人气，而且交易商在等待今日稍晚美联储(FED)政策会议记录文件公布。。韩元/美元小跌，当地收报1,126.8，较周二收盘1,124.2贬值0.2%。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度持平上日尾盘；本地时间16:09时，一个月美元/台币远汇报30.125/30.145，上日收在30.130。 交易员预估，明日台币兑美元区间估在30.100-30.250。 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 30.183 30.166 30.146-30.230 30.210 7.90 7.06 司 元太外汇经纪公 30.182 30.163 30.145-30.200 30.200 3.82 4.08 司 无本金交割远期外汇(ND 最新报价 上日现货收盘时水准 F) 美元/台币一个月期 -0.050/-0.040 -0.050/-0.040 美元/台币六个月期 -0.240/-0.210 -0.245/-0.215 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 董永年；审校 张喜良)