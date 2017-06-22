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亚洲 | 2017年 6月 22日 星期四 16:28 BJT

台湾汇市：台币随亚币收升结束连两贬，等待变数厘清成交清淡

    * 台币收升结束连两日贬值，惟成交胶着
    * 外商银偏向汇入，出口商动作不大
    * 明日台币兑美元区间料在30.400-30.500

    路透台北6月22日 - 台币兑美元周四随亚币收升；交易员表示，国际美元走弱，外资汇入力道稍
大，不过全日成交偏淡中等待台湾央行最新的利率决策。
                
    汇银人士表示，外商银有进有出，但是卖美元力道稍大一点；出口商因上日的抛汇很多，今日抛汇力道不
若上日。整体而言汇市今日成交胶着在30.400-30.450的窄幅区间之内，波动不大。
    
   〞老大不会做什么的感觉，没有要做什么。〞一位小型商银交易人士说。        
    
    部分交易员认为，外资在不久的将来就会领到巨额的现金股利，加上美联储将缩表，下半年在〞外资领钱
闪人〞之下，台币将随着外资股利汇出高峰来临而偏贬，甚至有机会跌破30.600。
    
    也有交易员表示，7-8月的现金股息发放高峰虽可能推升美元买需，但一般央行也会搭配市场的抛汇力道
，安排买卖盘，寻求供需求平衡，这也可能缓和台币的走势，令波动不会太大。
      
    韩元兑美元收报1,140.9，上日收在1,144.0。

    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点由价平转为折价；目前一
个月美元/台币远汇报30.410/30.450，上日收在30.430。
 
    台湾股市周四收升，再创27年收盘高位。台湾证券交易所周四资料，外资及陆资在台股买超
27.97亿台币，连六个交易日买超共计122.82亿台币。
     
    交易员预估，明日台币兑美元主要交易区间料在30.400-30.500。
 16:00             台币/美  上日收盘  波动区间       开盘价    成交量   上日成交
                        元                                     亿美元   量／亿美
                      报价                                                   元 
 台北外汇经纪公     30.442    30.471  30.400-30.450   30.400     6.51       8.24
 司                                                                    
 元太外汇经纪公     30.438    30.468  30.400-30.450   30.417     3.02      3.935
 司                                                                    
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 F)                                            
                                               
 美元/台币一个月期          -0.010/0.000                0.005/0.015
 美元/台币六个月期          -0.150/-0.120              -0.135/-0.105
 
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    浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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