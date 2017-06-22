台湾汇市：台币随亚币收升结束连两贬，等待变数厘清成交清淡

* 台币收升结束连两日贬值，惟成交胶着 * 外商银偏向汇入，出口商动作不大 * 明日台币兑美元区间料在30.400-30.500 路透台北6月22日 - 台币兑美元周四随亚币收升；交易员表示，国际美元走弱，外资汇入力道稍 大，不过全日成交偏淡中等待台湾央行最新的利率决策。 汇银人士表示，外商银有进有出，但是卖美元力道稍大一点；出口商因上日的抛汇很多，今日抛汇力道不 若上日。整体而言汇市今日成交胶着在30.400-30.450的窄幅区间之内，波动不大。 〞老大不会做什么的感觉，没有要做什么。〞一位小型商银交易人士说。 部分交易员认为，外资在不久的将来就会领到巨额的现金股利，加上美联储将缩表，下半年在〞外资领钱 闪人〞之下，台币将随着外资股利汇出高峰来临而偏贬，甚至有机会跌破30.600。 也有交易员表示，7-8月的现金股息发放高峰虽可能推升美元买需，但一般央行也会搭配市场的抛汇力道 ，安排买卖盘，寻求供需求平衡，这也可能缓和台币的走势，令波动不会太大。 韩元兑美元收报1,140.9，上日收在1,144.0。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点由价平转为折价；目前一 个月美元/台币远汇报30.410/30.450，上日收在30.430。 台湾股市周四收升，再创27年收盘高位。台湾证券交易所周四资料，外资及陆资在台股买超 27.97亿台币，连六个交易日买超共计122.82亿台币。 交易员预估，明日台币兑美元主要交易区间料在30.400-30.500。 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 30.442 30.471 30.400-30.450 30.400 6.51 8.24 司 元太外汇经纪公 30.438 30.468 30.400-30.450 30.417 3.02 3.935 司 无本金交割远期外汇(ND 最新报价 上日现货收盘时水准 F) 美元/台币一个月期 -0.010/0.000 0.005/0.015 美元/台币六个月期 -0.150/-0.120 -0.135/-0.105 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)