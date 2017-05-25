台湾汇市：台币随亚币收升，因美联储会议记录暗示将缓步升息

* 美联储会议记录令美元偏弱，台币随亚币走升 * 出口商抛汇需求减少，外资偏向汇入 * 明日台币兑美元区间料在30.000-30.200 路透台北5月25日 - 台币兑美元周四收升。交易员表示，因美元在美联储会议记录暗示将缓步升息后走弱、韩元兑美元升值以及外资汇入带动。 他们指出，今日外资两边皆有操作但偏向汇入，有月底作帐需求的出口商嫌美元价位偏低，今日抛汇量并不多；反而是油款等进口商逢低承接美元。 〞主要反映国际美元走弱，外资有进来但不多。〞一银行交易员说。 另一银行交易员则称，昨日出口商已趁美元偏强之际卖了不少，因此今日感觉比较安静，汇市交易量也较上日萎缩。 一大型银行交易员表示，昨晚美联储公布的会议记录暗示，决策者倾向于缓步升息。这使得今日有新一波资金流向亚洲新兴市场，不过感觉今日汇入的资金没有想像中多，或许与接下来有四天端午节连续假期，外资不愿承担风险所致。 该交易员指出，相较韩国股市在外资买超下频创纪录高位，今日台股虽也再创逾17年新高，但涨势似乎不如韩国强劲。除今日以外，外资近期在台股现货买超的金额与台股处在万点之上的位置也不太相称，未来动向仍需观察。 台湾股市周四收高续创逾17年高位。台湾证券交易所资料显示，外资及陆资在台股买超61.87亿台币，连四日买超共计113.58亿台币。 亚洲货币周四走坚，此前美联储公布的会议记录显示，决策者倾向于缓步升息。韩元兑美元报1,117.7，较周三收盘时的1,126.8上涨0.8%。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘略扩大；本地时间16:26时，一个月美元/台币远汇报29.998/30.039，上日收在30.095。 交易员预估，明日台币兑美元区间估在30.000-30.200。 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 30.084 30.183 30.035-30.210 30.200 5.48 7.90 司 元太外汇经纪公 30.085 30.182 30.040-30.100 30.099 3.51 3.82 司 无本金交割远期外汇(ND 最新报价 上日现货收盘时水准 F) 美元/台币一个月期 -0.055/-0.045 -0.050/-0.040 美元/台币六个月期 -0.255/-0.235 -0.240/-0.210 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 董永年；审校 张喜良)