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亚洲 | 2017年 6月 8日 星期四 17:03 BJT

台湾汇市：台币随亚币收盘小贬，等待英国选举结果等变数厘清

    * 台币随亚币收小贬，但不脱区间
    * 等待英国选举结果等连串事件厘清变数
    * 明日台币兑美元区间料在30.050-30.110

    路透台北6月8日 - 台币兑美元周四收盘小贬但未脱区间。交易员表示，今早北韩再度发射导弹
，使盘初台币跟着韩元走贬，市场保持观望，并等待英国选举结果等一连串事件厘清变数。
    
    汇银人士表示，今日外资有买有卖，整体方向不明。至于出口商在30.100以上的挂出的卖单还不少；由于
眼前就有英国大选等结果即将公布，和美国前FBI局长科米至国会作证等事件，各方保持观望。
    
    〞脱不了区间，等出口商消化(美元)卖压，会跟着国际美元走。〞一位大型商银交易员说。
    
    周四大事件有英国大选投票及欧洲央行的利率决定；美国联邦调查局(FBI)前局长科米将就俄罗斯或曾干
预美国大选的调查向参议院委员会作证。亚币周四则呈现小跌。
 

    也有交易员认为欧洲央行和英国的大选结果对美元的影响可能不大，下周13-14日联邦储备理事会(FED)的
会议结果更为重要。
    
    台湾股市周四收盘小升，量能不振。台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超23.41亿台币
，连七个交易日买超共计163.51亿台币     
       
    韩元兑美元收报1,122.1，上日收在1,124.0。

    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点由上日折价转为价平；目
前一个月美元/台币远汇报30.087/30.128，上日收在30.155。
      
    交易员预估，明日台币兑美元区间估30.050-30.150。  
 16:00             台币/美  上日收盘  波动区间       开盘价   成交量   上日成交
                        元                                    亿美元   量／亿美
                      报价                                                  元 
 台北外汇经纪公     30.105    30.095  30.073-30.129   30.115    6.43       6.33
 司                                                                   
 元太外汇经纪公     30.104    30.094  30.073-30.125   30.115    3.16       3.20
 司                                                                   
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 美元/台币一个月期          -0.010/0.000               -0.020/-0.010
 美元/台币六个月期          -0.185/-0.155              -0.205/-0.175
 
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    浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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