台湾汇市：台币随亚币收高但交易淡，美非农就业逊预期且台股创高位

* 美国非农就业人数不如预期，升息预期减 * 台股创27年收盘高位，部分外资汇入 * 明日台币兑美元区间料在30.050-30.120。 路透台北6月5日 - 台币兑美元周一收盘小升，交易仍偏淡。交易员表示，美 国就业数据不如预期，令市场对美国升息预期减弱，亚币趋升；加以台股创下27年的收盘高 位，部分外资抛汇，台币收升。 汇银人士表示，台股再创高点，盘中虽见部分外资汇入，但也有部分汇出，其方向并不 一致。此外，出口商虽略有抛汇，但力道不算太大。进口商和油款则有美元买需。但全日的 交易相对清淡。 〞台币虽然连续两天涨，但30.050也没破，可能有一只看不见的手，不想台币下太深吧 !〞一位本地商银交易员说。 他们表示，今日台币走弱至30.100附近也有不少出口商进来抛汇。短期内除非热钱再度 向亚洲涌入，否则台币要再冲破30大关不易。此外，接近30大关时，市场也担忧央行将介入 ，〞危机意识〞升高。 美国5月就业增速放缓，而且前两个月的就业增长数据也遭下修，暗示就业市场正在失 去动能，但失业率降至16年低点4.3%的水平。 台湾股市周一连四日收升，并创逾27年收盘新高。分析师表示，权重股台积电<2330.TW >今日创出上市来新高，激励大盘走势；若全球股市能持稳，台股后市有望居于高位不坠。 外资及陆资在台股买超38.97亿台币，连四个交易日买超共计108.06亿台币。 本周政治事件主要关注周四(8日)英国大选投票；及当日美国前FBI局长科米就俄罗斯干 预美国大选的调查作证。至于当日亦有欧洲央行的议息会议，关注德拉吉对的评估。 亚币中的韩元兑美元报1,118.3，上日收在1,121.8。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅 度较上日尾盘略加深；目前一个月美元/台币远汇报30.026/30.055，上日收 在30.076。 交易员预估，明日台币兑美元区间估30.050-30.120。 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 30.090 30.127 30.052-30.110 30.063 6.07 2.50 司 元太外汇经纪公 30.089 30.125 30.055-30.107 30.063 2.44 0.80 司 无本金交割远期外汇(ND 最新报价 上日现货收盘时水准 F) 美元/台币一个月期 -0.025/-0.015 -0.005/0.005 美元/台币六个月期 -0.210/-0.180 -0.185/-0.155 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)