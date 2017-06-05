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亚洲 | 2017年 6月 5日 星期一 16:39 BJT

台湾汇市：台币随亚币收高但交易淡，美非农就业逊预期且台股创高位

    * 美国非农就业人数不如预期，升息预期减
    * 台股创27年收盘高位，部分外资汇入
    * 明日台币兑美元区间料在30.050-30.120。

    路透台北6月5日 - 台币兑美元周一收盘小升，交易仍偏淡。交易员表示，美
国就业数据不如预期，令市场对美国升息预期减弱，亚币趋升；加以台股创下27年的收盘高
位，部分外资抛汇，台币收升。
    
    汇银人士表示，台股再创高点，盘中虽见部分外资汇入，但也有部分汇出，其方向并不
一致。此外，出口商虽略有抛汇，但力道不算太大。进口商和油款则有美元买需。但全日的
交易相对清淡。
    
    〞台币虽然连续两天涨，但30.050也没破，可能有一只看不见的手，不想台币下太深吧
!〞一位本地商银交易员说。
    
    他们表示，今日台币走弱至30.100附近也有不少出口商进来抛汇。短期内除非热钱再度
向亚洲涌入，否则台币要再冲破30大关不易。此外，接近30大关时，市场也担忧央行将介入
，〞危机意识〞升高。
    
    美国5月就业增速放缓，而且前两个月的就业增长数据也遭下修，暗示就业市场正在失
去动能，但失业率降至16年低点4.3%的水平。
      
    台湾股市周一连四日收升，并创逾27年收盘新高。分析师表示，权重股台积电<2330.TW
>今日创出上市来新高，激励大盘走势；若全球股市能持稳，台股后市有望居于高位不坠。
外资及陆资在台股买超38.97亿台币，连四个交易日买超共计108.06亿台币。
   

    本周政治事件主要关注周四(8日)英国大选投票；及当日美国前FBI局长科米就俄罗斯干
预美国大选的调查作证。至于当日亦有欧洲央行的议息会议，关注德拉吉对的评估。 
    
    亚币中的韩元兑美元报1,118.3，上日收在1,121.8。
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅
度较上日尾盘略加深；目前一个月美元/台币远汇报30.026/30.055，上日收
在30.076。
        
    交易员预估，明日台币兑美元区间估30.050-30.120。
 16:00             台币/美  上日收盘  波动区间       开盘价   成交量   上日成交
                        元                                    亿美元   量／亿美
                      报价                                                  元 
 台北外汇经纪公     30.090    30.127  30.052-30.110   30.063    6.07       2.50
 司                                                                   
 元太外汇经纪公     30.089    30.125  30.055-30.107   30.063    2.44       0.80
 司                                                                   
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 美元/台币一个月期          -0.025/-0.015               -0.005/0.005
 美元/台币六个月期          -0.210/-0.180              -0.185/-0.155
 
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    浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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