台湾汇市：台币随新兴亚币第三日收升，交易偏清淡实质需求主导盘势

* 台币兑美元连第三日收升，随亚币走强 * 外资在台股上万点买超减少，动向值得关注 * 明日台币兑美元区间料在30.100-30.200 路透台北5月15日 - 台币兑美元周一收升，连续第三日上扬；交易员表示，美元因美国经济数据 弱于预期走贬，台币随亚洲新兴货币普遍走升，但交易仍偏清淡，实质需求仍主导盘势。 外资动向仍是市场关注焦点，他们指出，今日台股再创17年高位，但外资仅在现货买超6.65亿台币。外资 在汇市也是有进有出，缺乏一致性的方向，由此观之，今日推动大盘上扬的主要动力可能并非外资，后续是否 有所变化仍应观察。 〞外资动作蛮奇特的，接下来要看他们怎么拟定(股市)高档出脱的作战计划。〞一大型银行交易员说。 另一外商银行交易员也称，台币自上周以来即在30.00-30.30偏窄的区间内波动，外资也是有进有出，两 边动作都不大，像是今日午后第一盘虽有汇出的美元买需，但随后又有新资金汇入令台币走升，走势相当不连 续。 交易员指出，观察台币近期走势，央行自日前台币快速升破30.0关卡进场干预后，仍会偶尔关心市场动态 做做尾盘价格，似乎透露出不愿台币再进一步大幅升值的心态，也因为如此，银行交易需求转为清淡，盘势由 外资、进出口商等实质需求主导。 他们认为，在缺乏特殊事件引导下，短线台币还是不脱狭幅盘整格局，外资动向料是关注重点。 台湾股市周一收高，再创17年收盘高位。台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股买超6.65亿台 币，连六日买超金额共计232.72亿台币。 多数新兴亚币周一兑美元微幅上涨，摆脱了勒索病毒攻击全球逾150个国家两万多台电脑以及朝鲜(北韩) 试射导弹的影响。韩元兑美元涨0.34%，未受朝鲜周日试射弹道导弹的影响。韩元兑美元 KRW=KFTC当地市场收报1,123.6，高于上周五收盘价1,127.4。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘扩大；本 地时间16:43时，一个月美元/台币远汇报30.024/30.064，上日收在30.105。 交易员预估，明日台币兑美元区间估在30.100-30.200。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 30.158 30.201 30.121-30.189 30.189 6.04 5.54 司 元太外汇经纪公 30.157 30.200 30.123-30.188 30.174 4.00 3.25 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.065/-0.055 -0.045/-0.030 美元/台币六个月期 -0.270/-0.240 -0.225/-0.200 (完) (记者 董永年； 审校 乔艳红)