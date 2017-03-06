台湾汇市：台币随日圆及人民币量缩微收扬，短线料在31附近狭幅盘整

* 台币兑美元量缩微幅收扬 * 受日圆及人民币回升带动 * 惟交投清淡观望外资动向 * 台币明日主要交易区间料在30.900-31.100 路透台北3月6日 - 台币兑美元周一量缩微收扬。汇银人士表示，受日圆、人民币等主要亚币回 升带动，台币跟进区间偏升，惟交投清淡观望外资进一步动向，出口商则在31元上方的抛汇意愿较高，短线料 台币暂在31元整数关卡上下整理。 他们指出，今日成交量能转趋淡静，其中外资买卖汇交易皆有，暂看不出明显方向，至于进口商交投则显 得零星，而部分出口商则倾向高挂美元卖价在31元，市场普遍预估目前台币维持狭幅区间盘整格局，静待周五 美国非农就业数据出炉厘清变数。 〞现在就是外资盘，要看外资有没有动静。〞一位大型商银交易员说。 他们也称，上日国际美元大涨已反应美国3月升息的可能性，现在市场回归冷静，观察美联储后续升息节 奏，令今日台币暂随亚币在现有区间内窄幅波动。 周五(10日)美国将公布非农就业数据；下周三(15日)GMT1800美国联邦储备理事会将公布利率决定。 台湾股市周一收涨0.36%报9,682.63点。证交所资料显示，外资及陆资在台股卖超12.29亿台币，连两个交 易日卖超共计62.23亿台币；上交易日为卖超49.94亿台币。 多数亚洲货币继上周大跌后周一小幅上涨，因美元受获利回吐拖累下跌。交易员表示，市场已基本消化了 美联储在下周升息的预期。 不过，韩元兑美元周一则是连续第三日走弱，收在五周低点附近，由于韩国政府决定部署美国 导弹防御系统，中韩的紧张局势令美元需求增加。今收报1,158.0，为2月1日以来最低，较上日收盘价1,156.1 下跌0.2%。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘稍显扩大 ，至于一周天期换汇点则仍在价平附近；目前一个月美元/台币远汇报30.890/30.920，上日收 在30.904。 交易员预估，明日台币主要交易区间在30.900-31.100。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 报价 亿美元 量／亿美 元 台北外汇经纪公 30.982 31.020 30.941-30.999 30.990 5.05 12.27 司 元太外汇经纪公 30.982 31.025 30.941-30.998 30.950 3.00 5.63 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.035/-0.025 -0.010/0.010 美元/台币六个月期 -0.185/-0.155 -0.150/-0.110 (完) (记者 詹静宜； 审校 杨淑祯)