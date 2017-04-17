台湾汇市：台币随日韩等亚币收升，交投冷清短线看美元和外资脸色

* 台币兑美元跟随日韩等亚币收升 * 交投冷清，短线看美元及外资脸色 * 未脱汇率操纵观察名单，央行干预空间受限 * 明日台币兑美元区间料在30.250-30.400 路透台北4月17日 - 台币兑美元周一收升；交易员表示，随国际美元走弱，今 天日、韩元等亚币均呈升值格局，台币亦跟着走升，惟国际上主要市场均休市，交投偏冷， 成交量进一步萎缩。 他们指出，美国财政部上周五公布最新汇率报告显示，没有国家／地区被列汇率操纵国 ，但台湾如预期仍在汇率操纵国／地区观察名单中；此举显示，央行往后干预的空间有限， 台币短线看美元走势及外资的脸色。 〞今天大家都跟着日圆升啊，美国公布汇率报告多多少少有些影响啦，代表以后央行还 是得乖乖听话。〞一大型银行交易员说。 他们表示，因美元走弱，今天日圆、韩元等亚币均走扬，台币跟随亚币升值，盘中一度 升破30.300大关，随即吸引大型进口商进场买入美元，抑制台币升势；国际上主要市场均休 市，外资进出金额都不大，交投清淡。 他们指出，东北亚地缘政治紧张情势虽升高，但今天韩元不贬反升而且表现的相当淡定 ，台币跟着走升，但交投趋冷清。 台湾股市周一收小跌并创逾一个月新低；加权股价指数收跌0.17%,至9,716.40 点， 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股转为微幅买超0.59亿台币；上交易日 为卖超15.75亿台币。 韩元兑美元周一在本地市场收盘报1,137.7韩元，比周五收盘价1,140.0韩元 上涨0.2%。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较 上日尾盘微幅缩减；目前一个月美元/台币远汇报30.258/30.308，上日收在3 0.323。 美国上周五公布最新汇率报告，台湾一如预期仍在汇率操纵国／地区观察名单中，这也 是自2016年4月和10月以来连续三度上榜。 美国财政部上周仍因实质经常帐而将台湾继续列在汇率操纵监测名单，但美国财政部警 告称，“财政部呼吁台湾当局展现出持续将汇率干预仅局限于市场失序等例外状况时使用。 ” 交易员预估，明日台币兑美元区间在30.250-30.400间。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成 元 亿美元 交量／ 报价 亿美元 台北外汇经纪公 30.350 30.400 30.290-30.370 30.360 4.75 5.03 司 元太外汇经纪公 30.346 30.400 30.295-30.364 30.310 2.48 2.23 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.060/-0.040 -0.065/-0.045 美元/台币六个月期 -0.240/-0.200 -0.245/-0.205 (完) (记者 罗两莎 ；审校 杨淑祯)