台湾汇市：台币随韩元微收跌，量缩观望美联储利率决策及会后记者会

* 台币兑美元随韩元微收跌 * 量缩观望美联储利率决策及会后记者会 * 台币明日主要交易区间料在30.900-31.000 路透台北3月14日 - 台币兑美元周二微收跌。汇银人士表示，美国联邦公开市 场委员会(FOMC)今日稍晚展开为期两天的货币政策会议，此次升息预期高涨支撑美元持坚， 导致台币随韩元等主要亚币走软，惟量缩观望美联储利率决策及会后记者会。 他们指出，由于外资连两日买超台股金额合计已达144亿台币，激励台股连日反弹走高 ，市场预期短线外资可能偏向汇入，此前担心外资撤出的疑虑已明显降温；不过美联储(FED )主席叶伦会后记者会谈话仍充满变数，市场已提前调整好手上部位，静待美国利率走向变 数厘清。 〞还是要等叶伦讲话才算数，到底今年(美国)要升三次(息)、还是四次。〞一位大型官 股银行交易员说。 资金流向方面，交易员认为，今日汇市交投转趋淡静，其中外资买卖汇交易皆有，但略 有偏向汇入，进口商则在30.950下方买汇意愿较高，至于出口商交投仍属零星。 周三(15日)GMT1800美国联邦储备理事会将公布利率决定。据路透调查显示，美国一级 市场交易商几乎一致预计美联储本周加息。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较 上日尾盘缩小；目前一个月美元/台币远汇报30.892/30.952，上日收在30.86 2。 台湾股市周二收涨0.48%至9,744.21点，连两日收涨至一周高位。证交所资料显示，外 资及陆资在台股买超87.41亿台币，连续两个交易日买超共计144.14亿台币。 周二韩元兑美元在美联储3月政策会议之前走软。韩元兑美元收盘时报1,148 .8，与周一收盘的1,144.4相比下跌0.4%。 印度卢比周二触及11个月高位，表现好于其他亚币，此前印度总理莫迪赢得了一个重要 省份的选举，增强了当局将出台更多改革的憧憬。 交易员预估，明日台币主要交易区间在30.900-31.000。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 报价 亿美元 量／亿美 元 台北外汇经纪公 30.966 30.916 30.900-30.970 30.960 5.61 6.98 司 元太外汇经纪公 30.967 30.930 30.910-30.969 30.950 4.31 3.34 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.050/-0.035 -0.060/-0.040 美元/台币六个月期 -0.220/-0.185 -0.250/-0.210 (完) (记者 詹静宜； 审校 乔艳红)