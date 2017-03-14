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亚洲 | 2017年 3月 14日 星期二 16:45 BJT

台湾汇市：台币随韩元微收跌，量缩观望美联储利率决策及会后记者会

    * 台币兑美元随韩元微收跌
    * 量缩观望美联储利率决策及会后记者会
    * 台币明日主要交易区间料在30.900-31.000

    路透台北3月14日 - 台币兑美元周二微收跌。汇银人士表示，美国联邦公开市
场委员会(FOMC)今日稍晚展开为期两天的货币政策会议，此次升息预期高涨支撑美元持坚，
导致台币随韩元等主要亚币走软，惟量缩观望美联储利率决策及会后记者会。

    他们指出，由于外资连两日买超台股金额合计已达144亿台币，激励台股连日反弹走高
，市场预期短线外资可能偏向汇入，此前担心外资撤出的疑虑已明显降温；不过美联储(FED
)主席叶伦会后记者会谈话仍充满变数，市场已提前调整好手上部位，静待美国利率走向变
数厘清。
    
    〞还是要等叶伦讲话才算数，到底今年(美国)要升三次(息)、还是四次。〞一位大型官
股银行交易员说。
    
    资金流向方面，交易员认为，今日汇市交投转趋淡静，其中外资买卖汇交易皆有，但略
有偏向汇入，进口商则在30.950下方买汇意愿较高，至于出口商交投仍属零星。
    
    周三(15日)GMT1800美国联邦储备理事会将公布利率决定。据路透调查显示，美国一级
市场交易商几乎一致预计美联储本周加息。
         
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较
上日尾盘缩小；目前一个月美元/台币远汇报30.892/30.952，上日收在30.86
2。          
    
    台湾股市周二收涨0.48%至9,744.21点，连两日收涨至一周高位。证交所资料显示，外
资及陆资在台股买超87.41亿台币，连续两个交易日买超共计144.14亿台币。
       
    
    周二韩元兑美元在美联储3月政策会议之前走软。韩元兑美元收盘时报1,148
.8，与周一收盘的1,144.4相比下跌0.4%。
    
    印度卢比周二触及11个月高位，表现好于其他亚币，此前印度总理莫迪赢得了一个重要
省份的选举，增强了当局将出台更多改革的憧憬。
    
    交易员预估，明日台币主要交易区间在30.900-31.000。
        
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 16:00            台币/美元  上日收盘  波动区间       开盘价   成交量   上日成交
                       报价                                    亿美元   量／亿美
                                                                             元 
 台北外汇经纪公      30.966    30.916  30.900-30.970  30.960     5.61       6.98
 司                                                                    
 元太外汇经纪公      30.967    30.930  30.910-30.969  30.950     4.31       3.34
 司                                                                    
 无本金交割远期外汇(N         最新报价                上日现货收盘时水准
 DF)                                            
                                                
 美元/台币一个月期         -0.050/-0.035                -0.060/-0.040   
 美元/台币六个月期         -0.220/-0.185                -0.250/-0.210 
 (完) (记者 詹静宜； 审校 乔艳红)
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