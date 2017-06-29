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2 天前
台湾汇市：台币随韩元收升中止连两日贬势，量缩观望外资进一步动向
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2017年6月29日 / 早上8点50分 / 2 天前

台湾汇市：台币随韩元收升中止连两日贬势，量缩观望外资进一步动向

2 分钟阅读

    * 台币随韩元收升中止连两日贬势
    * 交投量缩观望外资进一步动向
    * 明日台币兑美元区间料在30.300-30.450

    路透台北6月29日 - 台币兑美元周四收升，中止连续两日跌势。交易员表示，
由于美元持续疲软及台股随国际股市反弹上涨，带动台币随韩元区间偏升整理，惟量缩观望
外资进一步动向。
    
    他们并指出，明日为第二季底最后交易日，料出口商抛汇卖需仍在，将收敛台币续升力
道、暂在30.400下方狭幅盘整，除非外资表态才会提供台币明确方向。
    
    〞台币一贬出口商就来，第一季汇损这么严重，第二季底不来吗?〞一位公营银行交易
员说。 
    
    资金流向方面，他们并称，今日汇市交投转趋淡静，除了部分进口商买汇需求较为积极
外，出口商抛汇卖需则较上日安静许多，至于外资买卖汇双向交易皆有，暂看不出明显方向
。
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点仍在价平至
小幅溢价间；目前一个月美元/台币远汇报30.385/30.426，上日收在30.350
。
    
    台湾股市周四收涨0.3%至10,421.65点；证券交易所资料显示，今日外资
及陆资在台股再转为买超40.90亿台币。 
    
    多新兴亚洲货币周四小升，中国人民币触及逾七个月高位；投资人消化欧洲货币政策将
缩紧的预期后，美元走弱。今日韩元兑美元本地收报1,141.1，较
周三收盘位1,144.0上涨0.3%。
   
    交易员预估，明日台币兑美元主要交易区间料在30.300-30.450。
 16:00             台币/美  上日收盘  波动区间       开盘价    成交量   上日成交
                        元                                     亿美元   量／亿美
                      报价                                                   元 
 台北外汇经纪公     30.370    30.438  30.355-30.389   30.360     5.87       8.72
 司                                                                    
 元太外汇经纪公     30.370    30.439  30.353-30.385   30.365     4.05      5.095
 司                                                                    
 无本金交割远期外汇(ND        最新报价               上日现货收盘时水准
 F)                                            
                                               
 美元/台币一个月期           0.000/0.020                0.010/0.020
 美元/台币六个月期          -0.110/-0.070              -0.105/-0.075
 
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 詹静宜 ；审校 林高丽)

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