台湾汇市：台币随韩元走疲收微贬，下周关注美联储会议结果

* 台币随韩元逆转上午升势，收盘小贬 * 下周关注美联储的会议结果和会后声明 * 明日台币兑美元区间料在30.050-30.120 路透台北6月9日 - 台币兑美元周五收盘微贬。交易员表示，午后韩元收贬，台币逆 转上午升势收微贬，外资未见明确方向，下周则关注美国联邦储备理事会的会后声明。 汇银人士表示，近期台币交投落于窄幅区间，成交也偏淡。今年热钱进亚洲后，亚币目前仍在偏强水位附 近，资金暂先停留在亚洲，尚无移出迹象。未来仍可视其动态而定。 〞外资方向不明。也不太动。〞一位大型商银交易人士表示。 汇银人士表示，台股创下万点以上高位，但是外资在股市买超幅度相对温和，汇入与汇出的力道相差不大 。目前各方咸认，外资虽未有大幅再汇入的契机，不过倒也看不出会大举撤出的可能。此支撑台币和股市在高 位持稳。 汇银人士也说，下周四FED的会议公布结果之后，国际美元可能有走出方向的契机，料也将牵动国际热钱 对亚币的看法。国际美元指数由先前高位103左右，回落至近期在96附近，等于美国新任总统特朗普(川 普)上任后的美元涨幅已如数回吐，预料再跌破96的机会不大。 至于央行目前动作不大。〞没行情，也没成交量，他（央行）不必出马。〞一位大型商银交易员说。 英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)要求举行的这次最新大选中，她所领导的保守党意外失去了占 议会多数席位的地位。欧盟高官担心，这一结果可能会导致原本这个月开始的英退谈判要延迟，并加大谈判崩 裂的风险。 台湾股市周五收盘下跌。分析师表示，台股指数虽仍位于高档，但追价力道疲弱。资料显示，外资及陆资 在台股卖超33.77亿台币，中止连七日买超。 韩元兑美元收报1,123.2，上日收在1,122.1。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘相差 不大；目前一个月美元/台币远汇报30.107/30.178，上日收在30.110。 交易员预估，明日台币兑美元主要交易区间估计在30.000-30.200。 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 30.108 30.105 30.069-30.160 30.160 5.39 6.43 司 元太外汇经纪公 30.106 30.104 30.070-30.120 30.110 3.59 3.16 司 无本金交割远期外汇(ND 最新报价 上日现货收盘时水准 F) 美元/台币一个月期 -0.005/0.005 -0.010/0.000 美元/台币六个月期 -0.180-0.150 -0.185/-0.155 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)