台湾汇市：台币随韩元走疲收微贬，下周关注美联储会议结果

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
* 台币随韩元逆转上午升势，收盘小贬 * 下周关注美联储的会议结果和会后声明 * 明日台币兑美元区间料在30.050-30.120 路透台北6月9日 - 台币兑美元周五收盘微贬。交易员表示，午后韩元收贬，台币逆 转上午升势收微贬，外资未见明确方向，下周则关注美国联邦储备理事会的会后声明。 汇银人士表示，近期台币交投落于窄幅区间，成交也偏淡。今年热钱进亚洲后，亚币目前仍在偏强水位附 近，资金暂先停留在亚洲，尚无移出迹象。未来仍可视其动态而定。 〞外资方向不明。也不太动。〞一位大型商银交易人士表示。 汇银人士表示，台股创下万点以上高位，但是外资在股市买超幅度相对温和，汇入与汇出的力道相差不大 。目前各方咸认，外资虽未有大幅再汇入的契机，不过倒也看不出会大举撤出的可能。此支撑台币和股市在高 位持稳。 汇银人士也说，下周四FED的会议公布结果之后，国际美元可能有走出方向的契机，料也将牵动国际热钱 对亚币的看法。国际美元指数由先前高位103左右，回落至近期在96附近，等于美国新任总统特朗普(川 普)上任后的美元涨幅已如数回吐，预料再跌破96的机会不大。 至于央行目前动作不大。〞没行情，也没成交量，他（央行）不必出马。〞一位大型商银交易员说。 英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)要求举行的这次最新大选中，她所领导的保守党意外失去了占 议会多数席位的地位。欧盟高官担心，这一结果可能会导致原本这个月开始的英退谈判要延迟，并加大谈判崩 裂的风险。 台湾股市周五收盘下跌。分析师表示，台股指数虽仍位于高档，但追价力道疲弱。资料显示，外资及陆资 在台股卖超33.77亿台币，中止连七日买超。 韩元兑美元收报1,123.2，上日收在1,122.1。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘相差 不大；目前一个月美元/台币远汇报30.107/30.178，上日收在30.110。 交易员预估，明日台币兑美元主要交易区间估计在30.000-30.200。 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 30.108 30.105 30.069-30.160 30.160 5.39 6.43 司 元太外汇经纪公 30.106 30.104 30.070-30.120 30.110 3.59 3.16 司 无本金交割远期外汇(ND 最新报价 上日现货收盘时水准 F) 美元/台币一个月期 -0.005/0.005 -0.010/0.000 美元/台币六个月期 -0.180-0.150 -0.185/-0.155 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为