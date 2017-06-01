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亚洲 | 2017年 6月 1日 星期四 16:59 BJT

台湾汇市：因人民币交叉汇率避险操作反转令台币收贬，关注非农就业数据

    * 原本看多台币、做空人民币的避险操作反转
    * 后续仍关注人民币走势以及美国非农就业数据
    * 明日台币兑美元区间料在30.020-30.150

    路透台北6月1日 - 台币兑美元周四由升转小贬收盘。交易员表示，人民币强
势走升，部分原本做多台币、放空人民币的交叉汇率避险操作反转，令台币收贬。后续仍关
注人民币走势以及美国非农就业报告。
    
    汇银人士表示，人民币的偏强走势今日并未带动台币或韩元，目前各方对人民币后势看
法不一。部分交易员认为，人民币属落后补涨，仍观望人民币的强势回升程度。此外今日上
午外资汇出，午后资金又汇入，方向并不一致。
    
    〞不是补涨而已，人民币毕竟是强势回升。〞一位外商银行交易员认为。
    
    在美国就业数据公布前夕，许多亚洲新兴货币周四几近持平，唯一例外为中国人民币，
在国有大型银行的美元卖盘支持下，人民币升至近七个月高位。
    
    交易员普遍认为，先前很多看多台币、做空离岸人民币的交易，如今在人民币连两日的
强势反弹下反转出场(unwind)。国际美元料续等待美国非农就业数据出炉，不至于有太强烈
的波动。而台币预期短期内不至再攻30整数关卡。  

    台湾股市周四收涨0.47%，中止连两日收跌。外资及陆资在台股转为买超25.80亿台币；
上交易日为卖超51.98亿台币。
     
    韩元兑美元收贬报1,122.0，上日收在1,119.5。本周五美国将公布非农就业
数据。

    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅
度较上日尾盘缩小；目前一个月美元/台币远汇报30.074/30.125，上日收在3
0.106。
 
    交易员预估，明日台币兑美元区间估在30.020-30.150。 
 16:00             台币/美  上日收盘  波动区间       开盘价    成交量   上日成交
                        元                                     亿美元   量／亿美
                      报价                                                   元 
 台北外汇经纪公     30.117    30.102  30.060-30.118   30.100     7.71       8.09
 司                                                                    
 元太外汇经纪公     30.113    30.103  30.065-30.113   30.100     4.08       4.45
 司                                                                    
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 美元/台币一个月期          -0.015/-0.010               -0.030/-0.020
 美元/台币六个月期          -0.210/-0.180               -0.225/-0.195
 
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    浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
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