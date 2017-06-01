台湾汇市：因人民币交叉汇率避险操作反转令台币收贬，关注非农就业数据

* 原本看多台币、做空人民币的避险操作反转 * 后续仍关注人民币走势以及美国非农就业数据 * 明日台币兑美元区间料在30.020-30.150 路透台北6月1日 - 台币兑美元周四由升转小贬收盘。交易员表示，人民币强 势走升，部分原本做多台币、放空人民币的交叉汇率避险操作反转，令台币收贬。后续仍关 注人民币走势以及美国非农就业报告。 汇银人士表示，人民币的偏强走势今日并未带动台币或韩元，目前各方对人民币后势看 法不一。部分交易员认为，人民币属落后补涨，仍观望人民币的强势回升程度。此外今日上 午外资汇出，午后资金又汇入，方向并不一致。 〞不是补涨而已，人民币毕竟是强势回升。〞一位外商银行交易员认为。 在美国就业数据公布前夕，许多亚洲新兴货币周四几近持平，唯一例外为中国人民币， 在国有大型银行的美元卖盘支持下，人民币升至近七个月高位。 交易员普遍认为，先前很多看多台币、做空离岸人民币的交易，如今在人民币连两日的 强势反弹下反转出场(unwind)。国际美元料续等待美国非农就业数据出炉，不至于有太强烈 的波动。而台币预期短期内不至再攻30整数关卡。 台湾股市周四收涨0.47%，中止连两日收跌。外资及陆资在台股转为买超25.80亿台币； 上交易日为卖超51.98亿台币。 韩元兑美元收贬报1,122.0，上日收在1,119.5。本周五美国将公布非农就业 数据。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅 度较上日尾盘缩小；目前一个月美元/台币远汇报30.074/30.125，上日收在3 0.106。 交易员预估，明日台币兑美元区间估在30.020-30.150。 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 30.117 30.102 30.060-30.118 30.100 7.71 8.09 司 元太外汇经纪公 30.113 30.103 30.065-30.113 30.100 4.08 4.45 司 无本金交割远期外汇(ND 最新报价 上日现货收盘时水准 F) 美元/台币一个月期 -0.015/-0.010 -0.030/-0.020 美元/台币六个月期 -0.210/-0.180 -0.225/-0.195 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)