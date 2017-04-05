台湾汇市：央行有维持市场秩序的责任，与美国会尽量沟通--副总裁

路透台北4月5日 - 台湾中央银行官员周三表示，台湾央行有维持市场秩序的责任，是不是〞干预〞是认知问题。而央行亦已针对美国的汇率报告与美国财政部保持密切联系，尽量沟通。
中央银行发言人--副总裁杨金龙在立法院回覆立法委员的提问时说，美国财政部针对此有三项指标：对美的贸易顺差超过200亿(美元)、经常帐顺差占国内生产总值0GDP)的占比超过3%、以及央行单边干预占GDP的2%。
〞三项符合叫操纵...只有一项符合不会有操纵的问题。〞杨金龙说。
央行总裁彭淮南3月底在理监事会议后的记者会上表示，三大指标中经常帐顺差低于GDP的3%这项，未来几年都无法达标。且央行对汇率没有为所欲为的自由。
去年10月间台湾被美国汇率报告列入操纵汇率的观察名单。报告指出，全球六个美国主要贸易对手中，有六个被列入观察名单：中国、日本、韩国、台湾、德国和瑞士。目前并没有任何一个经济体被发现违反〞操纵汇率〞的三个所有条件，因此美国并不会对任何经济体采取进一步分析报告。
杨金龙也强调，中央银行法赋予央行职责其中之一是维持汇率的稳定，央行有责任维持市场秩序，是否叫做〞干预〞 是认知上的问题。至于对美国，央行则会〞尽量沟通。〞
台币兑美元第一季劲升6.4%，升幅惊人，且市场多半认为，为因应就在眼前的美国汇率报告，台湾央行不致大举入市干预，阻升台币。
中国国家主席习近平将于本周四至周五同美国总统特朗普举行会晤。这将是特朗普1月20日就任以来两国领导人首次面对面会谈。(完)
(记者 高洁如; 审校 杨淑祯)