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市场报道 | 2017年 3月 3日 星期五 16:39 BJT

台湾汇市：收盘重贬2.25角至逾两周低位，美国3月升息预期提高使股汇双黑

    * 台币爆量重贬2.25角贬破31大关，外资汇出
    * 美国升息预期提高，资金回流美国
    * 台币明日主要交易区间料在30.950-31.200

    路透台北3月3日 - 台币兑美元周五收盘大贬2.25角，贬破31大关，外资大幅汇出。由于美国联
邦储备理事会(FED)3月升息机率升高，国际资金回流美元，亚股和亚币纷纷下挫，台币爆量成交并贬至逾两周
的低位。
    
    台币今收贬至31.020，收盘前低是2月13日的31.030。汇银人士指出，目前看来部分未投入股市的资金有
先行汇出的迹象，后续宜观察台股走势，若是台股大贬且卖压来自外资撤出，则可能令台币进一步贬破31.2。
    
    〞看来是有些停泊的闲钱走了。至少目前股市还不算跌太多。〞一位小型商银交易员说。
    
    他们表示，本波外资的汇入行情看似有反转迹象，股市本周显露疲态，尤其是外资在台股指数期货的净多
单留仓大幅减少，台股屡屡开高走低令市场猜测外资〞落跑〞；只不过目前股市下跌的幅度不大，目前美元的
技术面反弹可以期待，但若很快贬破31.200，不排除下一阶段看到31.500的价位。
    
    他们也说，逾两周以来台币初见31大关价位，因此吸引出口商抛汇的力道也颇为强劲，使今日交投活络。
下周则以周五非农就业数据为重要的观察指标。 
    
    美联储主席叶伦、副主席费舍尔将在周五稍晚发言。美国下周五(10日)将公布非农就业数据。至于3月15
日1800 GMT美国联邦储备理事会公布利率决定。
         
    台湾股市周五收跌0.45%。分析师表示，美国3月升息预期升温打压美股，亚股跟着全面走跌。外资及陆资
在台股再转为卖超49.94亿台币。       
    
    韩元兑美元收盘大贬至1,156.1，上日收在1,141.6。
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘缩小
；目前一个月美元/台币远汇报30.996/31.046，上日收在30.910。          
    
    交易员预估，下交易日台币主要交易区间在30.950-31.200。
        
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 16:00            台币/美元  上日收盘  波动区间       开盘价   成交量   上日成交
                       报价                                    亿美元   量／亿美
                                                                             元 
 台北外汇经纪公      31.020    30.795  30.830-31.052  30.830    12.27       8.00
 司                                                                    
 元太外汇经纪公      31.025    30.798  30.850-31.055  30.850     5.63       4.14
 司                                                                    
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 美元/台币一个月期          -0.010/0.010                -0.025/-0.015 
 美元/台币六个月期         -0.150/-0.110                -0.185/-0.155 
 (完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
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