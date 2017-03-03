台湾汇市：收盘重贬2.25角至逾两周低位，美国3月升息预期提高使股汇双黑

* 台币爆量重贬2.25角贬破31大关，外资汇出 * 美国升息预期提高，资金回流美国 * 台币明日主要交易区间料在30.950-31.200 路透台北3月3日 - 台币兑美元周五收盘大贬2.25角，贬破31大关，外资大幅汇出。由于美国联 邦储备理事会(FED)3月升息机率升高，国际资金回流美元，亚股和亚币纷纷下挫，台币爆量成交并贬至逾两周 的低位。 台币今收贬至31.020，收盘前低是2月13日的31.030。汇银人士指出，目前看来部分未投入股市的资金有 先行汇出的迹象，后续宜观察台股走势，若是台股大贬且卖压来自外资撤出，则可能令台币进一步贬破31.2。 〞看来是有些停泊的闲钱走了。至少目前股市还不算跌太多。〞一位小型商银交易员说。 他们表示，本波外资的汇入行情看似有反转迹象，股市本周显露疲态，尤其是外资在台股指数期货的净多 单留仓大幅减少，台股屡屡开高走低令市场猜测外资〞落跑〞；只不过目前股市下跌的幅度不大，目前美元的 技术面反弹可以期待，但若很快贬破31.200，不排除下一阶段看到31.500的价位。 他们也说，逾两周以来台币初见31大关价位，因此吸引出口商抛汇的力道也颇为强劲，使今日交投活络。 下周则以周五非农就业数据为重要的观察指标。 美联储主席叶伦、副主席费舍尔将在周五稍晚发言。美国下周五(10日)将公布非农就业数据。至于3月15 日1800 GMT美国联邦储备理事会公布利率决定。 台湾股市周五收跌0.45%。分析师表示，美国3月升息预期升温打压美股，亚股跟着全面走跌。外资及陆资 在台股再转为卖超49.94亿台币。 韩元兑美元收盘大贬至1,156.1，上日收在1,141.6。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘缩小 ；目前一个月美元/台币远汇报30.996/31.046，上日收在30.910。 交易员预估，下交易日台币主要交易区间在30.950-31.200。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 报价 亿美元 量／亿美 元 台北外汇经纪公 31.020 30.795 30.830-31.052 30.830 12.27 8.00 司 元太外汇经纪公 31.025 30.798 30.850-31.055 30.850 5.63 4.14 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.010/0.010 -0.025/-0.015 美元/台币六个月期 -0.150/-0.110 -0.185/-0.155 (完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)