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亚洲 | 2017年 6月 3日 星期六 16:52 BJT

台湾汇市：补班日交易清淡台币收盘小贬，下周不排除区间偏强整理

    * 补班日交投清淡，收盘小贬
    * 美国非农就业人数表现不如预期
    * 下周台币兑美元区间料在30.000-30.300

    路透台北6月3日 - 台币兑美元周六收盘小贬。交易员表示，周六开市交投非
常清淡，盘初反应美国非农就业数据不如预期，台币走扬，但午后油款出笼收盘小贬。近期
数据偏弱拖累国际美元，下周台币不排除偏强整理。
    
    汇银人士表示，台股今日一样清淡度日，外资仅只买超0.64亿台币，交投意愿偏低。展
望下周若国际美元不脱偏弱格局，台币料会在区间偏强中整理。
    
    〞今天太淡了，实质需求很少，实在没什么可说的。〞一位本地商银交易员说。
         
    台湾股市周六微幅收升，续创逾17年高位。资料显示，外资及陆资在台股今日买超0.64
亿台币。
 

    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点在价平
附近，相似上日；目前一个月美元/台币远汇报30.085/30.115，上日收在30.
076。
 
    美国5月就业增速放缓，而且前两个月的就业增长数据也遭下修，暗示就业市场正在失
去动能，但失业率降至16年低点4.3%的水平。 
  
    **下周别忽略政治风险**
    
    交易员表示，受限于偏弱的总体经济表现，国际美元走势预料偏向疲软；此外下周也有
政治事件，其风险亦不可轻忽。

    汇银人士也表示，近期美元虽弱，但相对于欧系货币如欧元、瑞郎和英镑、日圆较强的
走势，亚币大多只属于维持区间稍偏强格局。台币目前升至30附近的价位，若没有外资汇入
力道推进，则台币可能还是以盘整居多。

    〞我想台币还有可能会升一些些，但会不会过30就不知道了，〞一位大型本地商银交易
员表示。

    他也认为，由于时序进入月初，出口商先前的美元卖压已部分宣泄，压力不大；台币若
再冲破30大关，外资仍是不可或缺的推手。 

    下周政治事件主要关注周四(8日)英国大选投票；及当日美国前FBI局长科米就俄罗斯干
预美国大选的调查作证。至于当日亦有欧洲央行的议息会议，关注德拉吉对事件评估。
        
    交易员预估，下周台币兑美元区间估在30.000-30.300。     
 16:00             台币/美  上日收盘  波动区间       开盘价    成交量   上日成交
                        元                                     亿美元   量／亿美
                      报价                                                   元 
 台北外汇经纪公     30.127    30.117  30.055-30.129   30.075     2.50       5.72
 司                                                                    
 元太外汇经纪公     30.125    30.118  30.060-30.125   30.070    0.80        4.18
 司                                                                    
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 美元/台币一个月期          -0.005/0.005                -0.005/0.005
 美元/台币六个月期          -0.185/-0.155               -0.185/-0.155
 
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    浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 高洁如; 审校 董永年)
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