台湾汇市：补班日交易清淡台币收盘小贬，下周不排除区间偏强整理

* 补班日交投清淡，收盘小贬 * 美国非农就业人数表现不如预期 * 下周台币兑美元区间料在30.000-30.300 路透台北6月3日 - 台币兑美元周六收盘小贬。交易员表示，周六开市交投非 常清淡，盘初反应美国非农就业数据不如预期，台币走扬，但午后油款出笼收盘小贬。近期 数据偏弱拖累国际美元，下周台币不排除偏强整理。 汇银人士表示，台股今日一样清淡度日，外资仅只买超0.64亿台币，交投意愿偏低。展 望下周若国际美元不脱偏弱格局，台币料会在区间偏强中整理。 〞今天太淡了，实质需求很少，实在没什么可说的。〞一位本地商银交易员说。 台湾股市周六微幅收升，续创逾17年高位。资料显示，外资及陆资在台股今日买超0.64 亿台币。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点在价平 附近，相似上日；目前一个月美元/台币远汇报30.085/30.115，上日收在30. 076。 美国5月就业增速放缓，而且前两个月的就业增长数据也遭下修，暗示就业市场正在失 去动能，但失业率降至16年低点4.3%的水平。 **下周别忽略政治风险** 交易员表示，受限于偏弱的总体经济表现，国际美元走势预料偏向疲软；此外下周也有 政治事件，其风险亦不可轻忽。 汇银人士也表示，近期美元虽弱，但相对于欧系货币如欧元、瑞郎和英镑、日圆较强的 走势，亚币大多只属于维持区间稍偏强格局。台币目前升至30附近的价位，若没有外资汇入 力道推进，则台币可能还是以盘整居多。 〞我想台币还有可能会升一些些，但会不会过30就不知道了，〞一位大型本地商银交易 员表示。 他也认为，由于时序进入月初，出口商先前的美元卖压已部分宣泄，压力不大；台币若 再冲破30大关，外资仍是不可或缺的推手。 下周政治事件主要关注周四(8日)英国大选投票；及当日美国前FBI局长科米就俄罗斯干 预美国大选的调查作证。至于当日亦有欧洲央行的议息会议，关注德拉吉对事件评估。 交易员预估，下周台币兑美元区间估在30.000-30.300。 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 30.127 30.117 30.055-30.129 30.075 2.50 5.72 司 元太外汇经纪公 30.125 30.118 30.060-30.125 30.070 0.80 4.18 司 无本金交割远期外汇(ND 最新报价 上日现货收盘时水准 F) 美元/台币一个月期 -0.005/0.005 -0.005/0.005 美元/台币六个月期 -0.185/-0.155 -0.185/-0.155 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 高洁如; 审校 董永年)