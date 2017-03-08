台湾汇市：进口商买汇令台币收跌，量缩观望非农就业报告

* 台币兑美元由升转跌 * 进口商及油款进场买汇 * 量缩观望非农就业报告 * 台币明日主要交易区间料在30.800-30.900 路透台北3月8日 - 台币兑美元周三由升转跌，中止连两日涨势。汇银人士表 示，由于美国将在周五公布非农就业报告，市场交投转趋谨慎，加以台币趋升靠向30.800暂 且需要消化进口商及油款的美元买需，令台币升幅全数吐回，短线料台币续在既有区间横向 整理，静待非农就业数据。 他们指出，尽管有外资11点进行FIXING(定价)交易引领台币区间偏升，但随着进口商进 场买汇、海外NDF各种天期美元/台币换汇点折价幅度同步缩减及主要亚币升幅收敛，此皆使 台币偏多操作力道却步，毕竟美国非农就业数据只是前菜，重头戏仍为下周登场的美联储利 率决策，后续料市场观望气氛将渐浓。 〞昨天外资搞个一日行情，今天就跟亚币跑来跑去。〞一位大型商银交易员说。 资金流向方面，他们也称，今日交投较显清淡，其中外资买卖汇皆有、方向并不明显， 仅限于原有区间内操作，而进口商及油款则在台币升向30.800时陆续进场买汇，出口商交投 则趋于安静。 周五(10日)美国将公布非农就业数据；下周三(15日)GMT1800美国联邦储备理事会将公 布利率决定。 台湾股市周三收涨0.16%至9,738.07点，连续第三日涨势。证交所资料显示，外资及陆 资在台股买超12.51亿台币，连两个交易日买超共计26.29亿台币。 多数亚洲新兴货币周三小幅上扬，在美国本周稍晚公布非农就业数据之前，美元难以获 得动力。其中韩元周三扳回稍早失地，并回升至近一周收盘高位， 因投资者在今日稍晚卖出美元；今日韩元收报1,145.5，较周二收盘1,146.1涨0.1%。[nL3T1 GL2KT] 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较 上日尾盘缩小；目前一个月美元/台币远汇报30.858/30.878，上日收在30.85 5。 交易员预估，明日台币主要交易区间在30.800-30.900。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 报价 亿美元 量／亿美 元 台北外汇经纪公 30.865 30.850 30.810-30.889 30.870 5.31 5.80 司 元太外汇经纪公 30.875 30.855 30.815-30.888 30.850 3.83 3.67 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.035/-0.025 -0.065/-0.055 美元/台币六个月期 -0.200/-0.170 -0.285/-0.255 (完) (记者 詹静宜； 审校 杨淑祯)