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市场报道 | 2017年 3月 1日 星期三 08:00 BJT

台湾经济指标预测--3月1日至5月19日

以下为台湾近期预定公布的经济数据： 
    * 3月6日当周

     日期   当地时间       经济指标  公布月分         预估值                   前值
      3/6       1620       外汇存底       2月             --         4,365.89亿美元
      3/7       0830   消费者物价指       2月             --                 +2.25%
                            数(CPI)                           
      3/7       1600           出口       2月             --                  +7.0%
    * 3月20日当周     

     3/20      1600       外销订单        2月            --                  +5.23%
                          年变动率                           
    *3/22      0830   季调后失业率        2月            --                   3.84%
     3/23      1600   工业生产指数        2月            --                  +2.27%
                          年变动率                           
    *3/23      1700       重贴现率     第一季            --                  1.375%
    *3/24      1620       M2年增率        2月            --                  +3.72%
    * 5月15日当周        

     日期  当地时间       经济指标   公布月分        预估值                    前值
     5/19      1620         经常帐     第一季            --           顺差183亿美元
 
     日期  当地时间       经济指标  公布月分         预估值                    前值
       --      1600     经济成长率     第1季             --                  +2.88%
                          (统计值)                                       (Q4统计值)
    *表新增。    
    参看全球经济数据相关资料，点选
    参看台湾经济数据相关资料，可点选；相关新闻请点选 (记者 高洁如; 审校 罗两莎)
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