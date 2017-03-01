台湾经济指标预测--3月1日至5月19日

《全球主要央行会议预告》--2017年6月-12月
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以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 3月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/6 1620 外汇存底 2月 -- 4,365.89亿美元 3/7 0830 消费者物价指 2月 -- +2.25% 数(CPI) 3/7 1600 出口 2月 -- +7.0% * 3月20日当周 3/20 1600 外销订单 2月 -- +5.23% 年变动率 *3/22 0830 季调后失业率 2月 -- 3.84% 3/23 1600 工业生产指数 2月 -- +2.27% 年变动率 *3/23 1700 重贴现率 第一季 -- 1.375% *3/24 1620 M2年增率 2月 -- +3.72% * 5月15日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/19 1620 经常帐 第一季 -- 顺差183亿美元 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- 1600 经济成长率 第1季 -- +2.88% (统计值) (Q4统计值) *表新增。 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选；相关新闻请点选 (记者 高洁如; 审校 罗两莎)
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路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”