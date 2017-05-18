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亚洲 | 2017年 5月 18日 星期四 08:00 BJT

台湾经济指标预测--5月18日至6月6日

以下为台湾近期预定公布的经济数据： 
    * 5月15日当周        

     日期  当地时间       经济指标   公布月分        预估值                    前值
     5/19      1620         经常帐     第一季            --           顺差183亿美元
    * 5月22日当周        

     日期  当地时间       经济指标   公布月分        预估值                    前值
     5/22      0830   季调后失业率        4月            --                   3.84%
     5/22      1600       外销订单        4月            --                  +12.3%
                            年增率                           
     5/23      1600   工业生产指数        4月            --                  +3.22%
                          年变动率                           
     5/24      1620       M2年增率        4月            --                  +3.64%
     5/26      1600     经济成长率        4月            --                  +2.56%
                          (统计值)                                         (Q1概估)
    *  6月5日当周

     日期   当地时间       经济指标  公布月分         预估值                   前值
      6/5       1620       外汇存底     5月底             --         4,384.26亿美元
      6/6       0830   消费者物价指       5月             --                 +0.12%
                            数(CPI)                           
      6/7       1600   出口金额年变       5月             --                  +9.4%
                               动率                           
 
     日期  当地时间       经济指标   公布月分        预估值                    前值
       --      1700       重贴现率     第二季            --                  1.375%
     日期  当地时间       经济指标  公布月分         预估值                    前值
       --      1600     经济成长率     第1季             --                  +2.88%
                          (统计值)                                       (Q4统计值)
    *表新增。    
    参看全球经济数据相关资料，点选
    参看台湾经济数据相关资料，可点选；相关新闻请点选 (记者 高洁如; 审校 罗两莎)
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