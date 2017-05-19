台湾经济指标预测--5月19日至6月7日

国际油市：亚洲燃料油裂解价差转为升水，升至五年半高位
路透新加坡6月21日 - 受今年初以来供应趋紧及需求持坚的提振，新加坡180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差周三转为升水，为2012年1月以来首见。
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月15日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/19 1620 经常帐 第一季 -- 顺差183亿美元 * 5月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/22 0830 季调后失业率 4月 -- 3.84% 5/22 1600 外销订单 4月 -- +12.3% 年增率 5/23 1600 工业生产指数 4月 -- +3.22% 年变动率 5/24 1620 M2年增率 4月 -- +3.64% 5/26 1600 经济成长率 4月 -- +2.56% (统计值) (Q1概估) * 6月5日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 6/5 1620 外汇存底 5月底 -- 4,384.26亿美元 6/6 0830 消费者物价指 5月 -- +0.12% 数(CPI) 6/7 1600 出口金额年变 5月 -- +9.4% 动率 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- 1700 重贴现率 第二季 -- 1.375% 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- 1600 经济成长率 第1季 -- +2.88% (统计值) (Q4统计值) *表新增。 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选；相关新闻请点选 (记者 高洁如; 审校 罗两莎)
路透新加坡6月21日 - 受今年初以来供应趋紧及需求持坚的提振，新加坡180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差周三转为升水，为2012年1月以来首见。
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