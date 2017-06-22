台湾经济指标预测--6月22日至8月21日

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 6月19日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 6/22 0830 季调后失业率 5月 -- 3.78% 6/22 1620 M2年增率 5月 -- +3.63% 6/22 1700 重贴现率 第二季 1.375% 1.375% 6/23 1600 工业生产指数 5月 -- -0.59% 年变动率 * 7月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 7/5 1600 消费者物价指 6月 -- +0.59% 数(CPI) 7/5 1620 外汇存底 6月底 -- 4,402.53亿美元 7/7 1600 出口金额年变 6月 -- +8.4% 动率 *7/20 1600 外销订单年增 6月 -- +9.1% 率 * 8月21日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 8/21 1620 经常帐 第二季 -- 顺差163.9亿美元 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- 1600 经济成长率 第二季 -- +2.60% (统计值) (Q1统计值) *表新增。 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选；相关新闻请点选 (记者 董永年; 审校 罗两莎)
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透北京6月25日 - 中国总理李克强日前表示，必须深入实施创新驱动发展战略，瞄准主攻方向，努力追赶或站上世界科技前沿；面向人工智能、量子科学、基因编辑和新材料、新能源等关键领域，在突破核心技术、拿出原创性成果上下功夫，在更多领域实现由“跟跑”变为“并跑”，有的甚至可争取“领跑”。
路透6月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月23日(周五)走势纵览。