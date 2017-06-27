台湾经济指标预测--6月27日至8月21日

国际油市：亚洲燃料油套利窗口仍关闭，受欧洲供给紧俏影响
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 7月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 7/5 1600 消费者物价指 6月 -- +0.59% 数(CPI) 7/5 1620 外汇存底 6月底 -- 4,402.53亿美元 7/7 1600 出口金额年变 6月 -- +8.4% 动率 * 7月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 7/20 1600 外销订单年增 6月 -- +9.1% 率 * 7月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 7/24 1600 季调后失业率 6月 -- 3.79% *7/24 1600 工业生产指数 6月 +0.78% 年变动率 7/24 1620 M2年增率 6月 -- +4.07% * 8月21日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 8/21 1620 经常帐 第二季 -- 顺差163.9亿美元 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- 1600 经济成长率 第二季 -- +2.60% (统计值) (Q1统计值) 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- 1700 重贴现率 第三季 -- 1.375% *表新增。 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选；相关新闻请点选 (记者 高洁如; 审校 罗两莎)
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
路透6月28日 - 东南亚股市周三多数收低，尾随其他亚股受美股下滑拖累的跌势，但越南股市上涨，必需性消费类股及公用事业类股攀升。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.5%，脱离周一触及的两年高位。 美国参议院共和党领袖将医保议案投票推迟后，美股主要股指之后扩大跌幅。标普500指数 周二录得约六周来最大单日跌幅，触及5月31日来最低收位。 “我们将观察特朗普政府如何回应，但我认为这显示缺乏团结一致，或是说特朗普无法真正控制他的政府，”Sunsecurities分析师Mikey Macanaig指出。 越南股市收高0.2%。 马来西亚股市收于近一个月最低位，主要受非必需性消费类股跌势拖累。 新加坡股市小跌0.1%。 “新加坡科技股尾随全球性的科技股跌势，”Net Research Asia在报告中称。 菲律宾股市下跌0.2%。 印尼金融市场因假期休市。
路透新加坡6月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周三连四个交易日下滑，触及每吨54.65美元，为6月6日以来低点，供应增加的预期抵消当前需求。