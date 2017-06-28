台湾经济指标预测--6月28日至8月21日

《全球汇市》欧元触及14个月高位，连续第三日上涨

* 欧元基本未受欧洲央行消息人士讲话影响 * 加元兑美元接近1.30加元，英镑兑美元报1.30美元 * 美元兑日元持平 * 2017年全球主要货币汇率变化：http://tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦6月29日 - 欧元兑美元周四升逾1.14美元，至略低于14个月的最高水准，欧洲央行消息人士试图淡化欧洲央行总裁德拉吉本周讲话中的信息，但被市场当做耳边风。 欧元创下逾一年来最大三日涨幅，令美元指数跌至去年10月以来最低水平，市场中一些美元最强有力的支持者称美元的涨势到头。 在一连串其他主要央行发出鹰派讯号之际，德拉吉周二的演说令市场深信，欧洲央行准备今年稍晚开始撤回紧急刺激措施。 这使得欧元在一段长期跌势后，重回到相对陌生水准，一些分析师认为，在1.20下方的技术阻力不大。 “最大的考验将是1.1500，”RBC全球外汇策略负责人Elsa Lignos称。 “虽然月底的美元卖盘可能加剧未来几天的美元偏空气氛，但我们仍认为欧元升势比较可能在1.