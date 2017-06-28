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亚洲 | 2017年 6月 28日 星期三 08:00 BJT

台湾经济指标预测--6月28日至8月21日

以下为台湾近期预定公布的经济数据：       
    * 7月3日当周

     日期   当地时间       经济指标  公布月分         预估值                   前值
      7/5       1600   消费者物价指       6月             --                 +0.59%
                            数(CPI)                           
      7/5       1620       外汇存底     6月底             --         4,402.53亿美元
      7/7       1600   出口金额年变       6月             --                  +8.4%
                               动率                           
    * 7月17日当周   

     日期   当地时间       经济指标  公布月分         预估值                   前值
     7/20       1600   外销订单年增       6月             --                  +9.1%
                                 率                           
    * 7月24日当周       

     日期  当地时间       经济指标   公布月分        预估值                    前值
     7/24      1600   季调后失业率        6月            --                   3.79%
     7/24      1600   工业生产指数        6月                                +0.78%
                          年变动率                           
     7/24      1620       M2年增率        6月            --                  +4.07%
    * 8月21日当周 

     日期  当地时间       经济指标   公布月分        预估值                    前值
     8/21      1620         经常帐     第二季            --         顺差163.9亿美元
     日期  当地时间       经济指标   公布月分        预估值                    前值
       --      1600     经济成长率     第二季            --                  +2.60%
                          (统计值)                                       (Q1统计值)
     日期  当地时间       经济指标   公布月分        预估值                    前值
       --      1700       重贴现率     第三季            --                  1.375%
    *表新增。    
    参看全球经济数据相关资料，点选
    参看台湾经济数据相关资料，可点选；相关新闻请点选 (记者 高洁如; 审校 罗两莎)
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