台湾经济指标预测--6月28日至8月21日

《路透晚报》--6月29日日间新闻摘要（中港台）
中国国家主席习近平乘专机飞抵香港。中央电视台(CCTV)直播他在香港国际机场对媒体发表讲话称，中央将一如既往地支持香港发展，改善民生；愿同香港各界一道总结经验展望未来，确保一国两制行稳致远。
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 7月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 7/5 1600 消费者物价指 6月 -- +0.59% 数(CPI) 7/5 1620 外汇存底 6月底 -- 4,402.53亿美元 7/7 1600 出口金额年变 6月 -- +8.4% 动率 * 7月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 7/20 1600 外销订单年增 6月 -- +9.1% 率 * 7月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 7/24 1600 季调后失业率 6月 -- 3.79% 7/24 1600 工业生产指数 6月 +0.78% 年变动率 7/24 1620 M2年增率 6月 -- +4.07% * 8月21日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 8/21 1620 经常帐 第二季 -- 顺差163.9亿美元 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- 1600 经济成长率 第二季 -- +2.60% (统计值) (Q1统计值) 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- 1700 重贴现率 第三季 -- 1.375% *表新增。 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选；相关新闻请点选 (记者 高洁如; 审校 罗两莎)
中国国家主席习近平乘专机飞抵香港。中央电视台(CCTV)直播他在香港国际机场对媒体发表讲话称，中央将一如既往地支持香港发展，改善民生；愿同香港各界一道总结经验展望未来，确保一国两制行稳致远。
* 欧元基本未受欧洲央行消息人士讲话影响 * 加元兑美元接近1.30加元，英镑兑美元报1.30美元 * 美元兑日元持平 * 2017年全球主要货币汇率变化：http://tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦6月29日 - 欧元兑美元周四升逾1.14美元，至略低于14个月的最高水准，欧洲央行消息人士试图淡化欧洲央行总裁德拉吉本周讲话中的信息，但被市场当做耳边风。 欧元创下逾一年来最大三日涨幅，令美元指数跌至去年10月以来最低水平，市场中一些美元最强有力的支持者称美元的涨势到头。 在一连串其他主要央行发出鹰派讯号之际，德拉吉周二的演说令市场深信，欧洲央行准备今年稍晚开始撤回紧急刺激措施。 这使得欧元在一段长期跌势后，重回到相对陌生水准，一些分析师认为，在1.20下方的技术阻力不大。 “最大的考验将是1.1500，”RBC全球外汇策略负责人Elsa Lignos称。 “虽然月底的美元卖盘可能加剧未来几天的美元偏空气氛，但我们仍认为欧元升势比较可能在1.
路透台北6月29日 - 台湾财政部次长苏建荣周四表示，针对八年8,824亿的特别预算案的举债额度会做控管，且未来是两年为一期随时滚动式检讨；财政部将多方筹措财源满足前瞻基础建设需要，同时也会与民间合作进行。