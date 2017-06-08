台湾经济指标预测--6月8日至8月21日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 6月19日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 6/20 1600 外销订单 5月 -- +7.4% 年增率 6/22 0830 季调后失业率 5月 -- 3.78% 6/22 1700 重贴现率 第二季 -- 1.375% 6/23 1600 工业生产指数 5月 -- -0.59% 年变动率 6/23 1620 M2年增率 5月 -- +3.63% * 7月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 7/5 1600 消费者物价指 6月 -- +0.59% 数(CPI) 7/5 1620 外汇存底 6月底 -- 4,402.53亿美元 *7/7 1600 出口金额年变 6月 -- +8.4% 动率 * 8月21日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 8/21 1620 经常帐 第二季 -- 顺差163.9亿美元 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- 1600 经济成长率 第二季 -- +2.60% (统计值) (Q1统计值) *表新增。 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选；相关新闻请点选 (记者 董永年; 审校 罗两莎)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为