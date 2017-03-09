台湾经济：新南向政策目标多面向深耕关系，输银提供资金援助

《全球主要央行会议预告》--2017年6月-12月
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路透台北3月9日 - 台湾政府力推新南向政策，台湾行政院高层表示，将以输出入银行为主要政策银行支持厂商南向投资，并提供金援；此外也将多面向深耕东南亚各国的关系，希望能不因政治更迭伤害台湾企业和利益。
行政院政务委员邓振中表示，以前台商运用东南亚国家的低廉人力，帮助台湾出口各式商品，卖到欧美国家，但现在不同，希望未来和东南亚各国在人才、农业等各方面能有更深的合作。
〞经过这么多年，东南亚不一样了，台湾自己也不一样...希望深耕关系。〞邓振中说。
他表示，在人才方面，希望可以在未来四年内将东南亚各国到台湾的侨生由2.8万人增加至5.8万人，由教育部到东南亚找学生到台湾读科技大学，在台湾念书期间就到台湾工厂实习，到他们毕业时至少有三年工作经验，语言可以学好，学位都可以拿到，公司也可以将他们留下来。
此外，邓振中表示，目前台湾的新住民（东南亚移民）统计也达到一百万人，台湾有这些优势，是耕耘南向很大的力量。
台湾输出入银行理事主席林水永说，输银为赴东南亚投资的厂商提供融资、贷款及输出保险服务，可以保障应收帐款的回收。统计至去年底为止达到375亿台币。
他也表示，行政院国发基金、中小企业信用保证基金等为输银提供资金奥援，使输银能以偏低的利率供给资金予需要的厂商。
不过，中华经济研究院台湾WTO中心副执行长李淳则表示，东南亚各国已朝向经济共同体发展，不过各地却可能存在巨大差距，仍须个别探究趋势走向才能深化合作。（完） (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”