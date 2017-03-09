版本:
中国
市场报道 | 2017年 3月 9日 星期四 16:01 BJT

台湾经济：新南向政策目标多面向深耕关系，输银提供资金援助

路透台北3月9日 - 台湾政府力推新南向政策，台湾行政院高层表示，将以输出入银行为主要政策银行支持厂商南向投资，并提供金援；此外也将多面向深耕东南亚各国的关系，希望能不因政治更迭伤害台湾企业和利益。

行政院政务委员邓振中表示，以前台商运用东南亚国家的低廉人力，帮助台湾出口各式商品，卖到欧美国家，但现在不同，希望未来和东南亚各国在人才、农业等各方面能有更深的合作。

〞经过这么多年，东南亚不一样了，台湾自己也不一样...希望深耕关系。〞邓振中说。

他表示，在人才方面，希望可以在未来四年内将东南亚各国到台湾的侨生由2.8万人增加至5.8万人，由教育部到东南亚找学生到台湾读科技大学，在台湾念书期间就到台湾工厂实习，到他们毕业时至少有三年工作经验，语言可以学好，学位都可以拿到，公司也可以将他们留下来。

此外，邓振中表示，目前台湾的新住民（东南亚移民）统计也达到一百万人，台湾有这些优势，是耕耘南向很大的力量。

台湾输出入银行理事主席林水永说，输银为赴东南亚投资的厂商提供融资、贷款及输出保险服务，可以保障应收帐款的回收。统计至去年底为止达到375亿台币。

　 他也表示，行政院国发基金、中小企业信用保证基金等为输银提供资金奥援，使输银能以偏低的利率供给资金予需要的厂商。

不过，中华经济研究院台湾WTO中心副执行长李淳则表示，东南亚各国已朝向经济共同体发展，不过各地却可能存在巨大差距，仍须个别探究趋势走向才能深化合作。（完） (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐