台湾经济：科技部启动海外人才回流暂停机制，力推人才回流

路透台北4月18日 - 台湾政府致力推动〞五加二新创产业〞，也力促产业升级。科技部周二表示，将启动海外高阶人才回流方案，建立一个促成海外人才回流短期的暂停机制，提供生活费补助，令海外人才可更顺利回台。
科技部长陈良基表示，台湾一年有四万位留学生，其中一半去了美国，根据近期赴美访谈，有很多博士后的留学生有意返台工作，但回台工作不知从何着手。反观台湾政府力推新创产业也有很高的人才需求，此时正是建设再出发的时刻，希望可以透过人才，把学有专精的专家请回来，对台湾需要的产业升级，有很大的帮助。
〞希望这人才列车希望可以一直开，每班车有不同的型态，希望台湾的科技业可以带来更宽更广的视野。〞陈良基说。
科技部表示，5月起预计招募100位博士回台湾，科技部提供一年150万台币的生活补助，条件是每月要在科学园区等人才交流基地站进行参访，授课或论坛等等每月至少十场的活动。
科技部表示，除生活补助之外，在科学园区也提供有眷属或单身宿舍予以租用，子女就学方面也有园区实验高级中小学入学方案。
科技部司长邱求慧也说，政府五加二产业的领域包括了生技、智慧机械、国防产业、绿能、物联网、数位、循环经济、新农业、半导体和文化创新产业。
科技部司长周世杰也表示，此方案5月起开发，7-8月科技部将召开审查会议，预计9月将会首批海外博士人才依此方案回台。(完)
(记者 高洁如; 审校 杨淑祯)