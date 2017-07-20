台湾经济：第二季是今年经济成长率低点，下半年要加强内需--国发会

路透台北7月20日 - 台湾国发会周四表示，全球景气持续复苏，而国际间贸易保护主义逐渐去除，预期今年第二季经济成长为今年低点，下半年需要更加强内需。

国发会副主委高仙桂在行政院会后记者会中表示，贸易保护主义阴霾暂除，比如近日美中贸易争端和缓、且欧日正式签署经济伙伴协议（EPA）等，对全球贸易都是不错的发展。

高仙桂表示，近期主要机构相继调高台湾经济成长率预测达2.0%以上，主要因为出口表现佳，不过最近看来成长动能稍有趋缓，尤其国发会的景气灯号陷入恐转为衰退的黄蓝灯。

〞以SAAR(季调后经济成长率折成年率)来看，今年第二季最低只有0.73%，下半年会再复苏。〞她说。

主计总处预估的经济成长率季调年率（saar）各季分别为：第一季3.82%，第2-4季分别为0.73%、1.37%、0.95%。

高仙桂说，近期中研院和中经院纷纷上调今年台湾的经济成长率至2.14-2.18%，而出口的情况虽有改善，不过内部经济成长有待加强，尤其下半年若要维持经济成长的动能，则须要强化内需的表现。

国发会公布的5月景气对策信号综合判断分数较上月减少1分至20分，灯号已是连续第二个月呈现黄蓝灯，显见景气正由稳定转向低迷。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)