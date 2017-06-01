台湾经济：行政院通过风力发电四年计画，长期料新增投资6,135亿台币

路透台北6月1日 - 台湾行政院周四表示，通过经济部的〞风力发电四年推动计画〞后料加速风力发电装置布建，预估至2025年可增加4.2GW(兆瓦)的设置目标容量，再生能源占比达20%带动投资金额达6,135亿台币。

经济部指出，此风力发电的设置目标年发电量可达140亿度，年减碳量710万吨，并且新增一万人次就业机会，并带动投资金额6,135亿台币。

经济部能源局长林全能表示，先前22件离岸风电厂址开发的申请案，已有一案通过环境影响评估，四案正要开始审查，其余的案件已待主管机关厘清是否将有渔业补偿的问题，年底前环境审查都将有初步结果。

〞陆域的部分有点饱和了，要全力发展离岸风电。〞林全能说。

经济部长曾在对路透专访时指出，目前离岸风电产业业进度超前，目前22个申请案估投资金额破1兆台币，2025年产值估可破千亿达1,218亿

行政院表示，离岸风电的申设程序，除主管机关经济部，常涉及内政部、环保署、农委会等及台电公司等，将以经济部设立单一服务窗口，全力协助排除投资障碍，加速行政流程。

经济部表示，风力发电短期计划在陆域部分，优先协助地方政府规划2020年累计设置目标约814MW；离岸部分则协助示范奖励及潜力场址案场顺利完成设置，2020年累计设置目标约520MW。