台湾经济：行政院通过风力发电四年计画，长期料新增投资6,135亿台币

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透台北6月1日 - 台湾行政院周四表示，通过经济部的〞风力发电四年推动计画〞后料加速风力发电装置布建，预估至2025年可增加4.2GW(兆瓦)的设置目标容量，再生能源占比达20%带动投资金额达6,135亿台币。
经济部指出，此风力发电的设置目标年发电量可达140亿度，年减碳量710万吨，并且新增一万人次就业机会，并带动投资金额6,135亿台币。
经济部能源局长林全能表示，先前22件离岸风电厂址开发的申请案，已有一案通过环境影响评估，四案正要开始审查，其余的案件已待主管机关厘清是否将有渔业补偿的问题，年底前环境审查都将有初步结果。
〞陆域的部分有点饱和了，要全力发展离岸风电。〞林全能说。
经济部长曾在对路透专访时指出，目前离岸风电产业业进度超前，目前22个申请案估投资金额破1兆台币，2025年产值估可破千亿达1,218亿
行政院表示，离岸风电的申设程序，除主管机关经济部，常涉及内政部、环保署、农委会等及台电公司等，将以经济部设立单一服务窗口，全力协助排除投资障碍，加速行政流程。
经济部表示，风力发电短期计划在陆域部分，优先协助地方政府规划2020年累计设置目标约814MW；离岸部分则协助示范奖励及潜力场址案场顺利完成设置，2020年累计设置目标约520MW。
经济部也指出，离岸风电部分则将加速完成基础建设包括：风机组装码头、水下基础码头、运维港埠与码头及输配电网等。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为