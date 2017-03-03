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市场报道 | 2017年 3月 3日 星期五 15:04 BJT

台湾经贸：与美签署自由贸易协定是当前最重要目标之一--行政院长

路透台北3月3日 - 台湾行政院长林全周五表示，台美关系密切，希望与美国贸易谈判能够创造互惠和双赢，台美签署自由贸易协定(FTA)是当前最重要的目标之一；双方未来将朝发展多元关系与产业合作等议题交换意见。

林全在立法院并对记者表示，台美之间有关贸易协定的讨论，台湾乐意深入讨论。

〞所有的贸易，都是有给、也有要，所以协商讨论我们乐意去进行，至于内容要等开始讨论时，才会有具体的议题。〞林全说。

受限国际空间困窘，台湾对外签署自贸协定进程很缓慢。原本台湾有意积极参与美国主导的跨太平洋战略经济伙伴关系协议(TPP)，以拓展亚太区各国的经贸合作，未料美国新任总统特朗普(川普)反对参与TPP并且退出，使台湾未来参与区域经贸合作的方向难料。

经济部官员曾表示，美国新总统上任后，台湾积极与美国以TIFA(贸易暨投资架构协定)平台沟通交流，虽注重双边经贸关系，但也并未放弃加入跨太平洋战略经济伙伴关系协议(TPP)的可能性。

美台之间的汇率问题也是近期金融市场焦点。台湾央行总裁彭淮南被立委问及台湾四月能否摆脱汇率操纵国观察名单。彭淮南答询时称，中美若展开贸易大战，美国采取贸易保护，台湾将受到很大的冲击。(完) (记者 高洁如; 审校 乔艳红)
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