台湾经贸：与美签署自由贸易协定是当前最重要目标之一--行政院长

《全球主要央行会议预告》--2017年6月-12月
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路透台北3月3日 - 台湾行政院长林全周五表示，台美关系密切，希望与美国贸易谈判能够创造互惠和双赢，台美签署自由贸易协定(FTA)是当前最重要的目标之一；双方未来将朝发展多元关系与产业合作等议题交换意见。
林全在立法院并对记者表示，台美之间有关贸易协定的讨论，台湾乐意深入讨论。
〞所有的贸易，都是有给、也有要，所以协商讨论我们乐意去进行，至于内容要等开始讨论时，才会有具体的议题。〞林全说。
受限国际空间困窘，台湾对外签署自贸协定进程很缓慢。原本台湾有意积极参与美国主导的跨太平洋战略经济伙伴关系协议(TPP)，以拓展亚太区各国的经贸合作，未料美国新任总统特朗普(川普)反对参与TPP并且退出，使台湾未来参与区域经贸合作的方向难料。
经济部官员曾表示，美国新总统上任后，台湾积极与美国以TIFA(贸易暨投资架构协定)平台沟通交流，虽注重双边经贸关系，但也并未放弃加入跨太平洋战略经济伙伴关系协议(TPP)的可能性。
美台之间的汇率问题也是近期金融市场焦点。台湾央行总裁彭淮南被立委问及台湾四月能否摆脱汇率操纵国观察名单。彭淮南答询时称，中美若展开贸易大战，美国采取贸易保护，台湾将受到很大的冲击。(完) (记者 高洁如; 审校 乔艳红)
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路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”