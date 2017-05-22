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亚洲 | 2017年 5月 22日 星期一 12:08 BJT

台湾股市：上涨，台币兑美元触及两周半高位

路透台北5月22日 - 台湾股市周一与其他亚洲股市一道上涨，而台币兑美元汇率更是跳涨至接近三周高位，得益于外资持续流入台湾。

截至0223GMT，台湾加权股价指数涨0.3%至9,975.81点，上日收在9,947.62点。

电子类指数涨0.5%，金融保险类指数持平。

在交投最活跃的个股中，台积电(TSMC)和鸿海双双涨逾0.2%。二者皆是苹果的主要供应商。

台湾央行近来避免透过市场干预压低本币汇率，以防被特朗普政府贴上汇率操纵的标签。(完) (编译 王颖/艾茂林; 审校 徐文焰/杜明霞)
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