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市场报道 | 2017年 3月 1日 星期三 11:51 BJT

台湾股市：下滑，特朗普演说侧重于税率及移民改革

路透台北3月1日 - 台湾股市周三盘中下跌，回吐稍早涨幅，特朗普 国会演说中强调他将把施政重点放在国内问题，以税改和移民改革提振美 国经济。

分析师表示，台湾经济仰赖对外贸易，美国政策若以促使制造业重回 美国为目标，可能会不利于台湾经济。

台湾2月日经制造业采购经理人指数(PMI)数据降至四个月低位54.5， 成长动力进一步减弱。

0254GMT，加权股价指数下跌0.6%至9,691.12点，上周五收低0.2%。

台湾股市和金融市场本周一、二因公共假期休市。

电子类指数跌0.8%，金融保险类指数跌0.3%。

台新金下跌0.8%，交投活络。(完) (编译 李婷仪/张若琪 审校 李春喜/艾茂林)
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