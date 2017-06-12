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亚洲 | 2017年 6月 12日 星期一 11:13 BJT

台湾股市：半导体类股跌至近两周低位

(因应新闻内容调整，路透将取消台湾股市的每日盘中报导，台湾股市每日收盘稿仍将正常发送。若市场出现较大波动，新闻部会及时跟进。)

路透台北6月12日 - 台湾股市半导体类指数下跌1.5%至近两周最低点，此前美国费城半导体类股上周五下挫。

“上周五美国费城半导体指数下挫或已发出警示。我们认为主要是因获利了结所致，因为这波涨势已经持续了近两年，”凯基投顾董事长杜金龙表示。

“投资者也担心美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能在本周会议上加息，”杜金龙还称，他对客户的建议是减少约三分之一的仓位。

交投活跃的个股中，台积电下跌多达2.4%触及207元台币，创近两周来最低价。(完) (编译 孙国玉；审校 李婷仪)
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