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亚洲 | 2017年 6月 5日 星期一 12:16 BJT

台湾股市：台股上扬创17年高点，受美股涨势激励

路透台北6月5日 - 台湾股市周一盘中上涨，之前触及17年以来新高 ，并未跟随本地区股市疲态，而是从上周五美股涨势中获得指引。

0340GMT，台湾加权股价指数上涨0.4%至10,198.83点，日内 盘中高点为10,210.37，为2000年4月6日以来高位，当时股指曾触及10,32 8.98点。

台股周六收盘上涨0.1%。

台湾科技股权重较高的大盘指数向来与美国科技股的表现连动，周五美股道指、标普500指数、纳斯达克指数都上涨至纪录高位。

周一早盘台湾电子类股上涨0.1%，金融保险类指数下滑0.1%。(完) (编译 郑茵/李婷仪 审校 李爽/于春红)
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