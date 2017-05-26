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亚洲 | 2017年 5月 26日 星期五 10:15 BJT

台湾股市：周末长假前走势持平，台积电下跌

路透台北5月26日 - 台湾股市周五持平，周末长假前市场交投谨慎，台积电等电子权重股下跌打压大盘。

0150 GMT，台湾加权股价指数持平在10,112.38点，之前四个交易日则连续收高。该指数在本月早些时候收在10,000点关口上方，触及17年高位。

台湾市场下周一和周二因端午节假期休市。

电子类指数小跌0.1%；金融保险类指数持平。

全球晶圆代工龙头厂商台积电下跌0.5%。(完) (编译 侯雪苹/张若琪 审校 龚芳/王兴亚)
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