台湾股市：小幅收升随国际股市止跌反弹，短线料在季线与月线区间整理

路透台北4月18日 - 台湾股市周二小幅收升，终止连二跌。分析师表示，美国股市反弹 ，加上东北亚地缘政治情势趋缓，今天台股跟随国际股市出现止跌反弹行情；惟短线仍潜在 欧洲选举等不确定因素，短线大盘料在季线(9,693.28点)与月线(9,859.81点)间整理。 台湾加权股价指数 收涨0.31%，至9,746.56点；今日成交初值 为714. 27亿台币，上交易日修正后为782.07亿。 〞受美股大涨激励，今天日韩股市都有不错的表现，中小型股跌深反弹。〞华南永昌投 信永昌基金经理人王建民说。 他表示，在这波台股回档格局中，小型电子股跌幅较深，昨晚美股强弹，且以费城半导 体涨幅最大，促使与美股连结较深的科技股止跌走涨。 兆丰投顾一不愿具名分析师亦称，受美股跌深反弹，且北韩试射飞弹失败料地缘政治问 题等趋和缓带动，台股趁势反弹，〞从技术面来看，昨天指数跌破季线，今天拉上来代表大 家还是有戒心的，这里大概距离底部不远。〞 他们并称，台股短线跌幅已深且汇损问题已大致消化，大盘料将回归基本面。 亚洲股市周二回落，同时美元回吐之前因美国财长努钦支持美元强势的讲话而录得的涨 幅，因朝鲜(北韩)紧张局势升级打压人气。 分析师预估，明日台股指数区间料在9,700-9,850点。 本地时间14:21，亚洲主要股市多呈上涨走势，MSCI亚太明晟指数 跌0. 52%。(完) (记者 罗两莎；审校 张喜良)