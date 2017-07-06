台湾股市：小幅收跌因台币贬外资恐出走，油价走弱亦拖累塑化股

路透台北7月6日 - 台湾股市周四小幅收跌。分析师指出，美国股市收低，台币TWD=TP 近期大幅走贬，市场忧虑外资不再大幅买超台股，甚或有出走的可能，令买盘退却；此外 油价大跌，也拖累大型塑化股。 台湾加权股价指数 收跌0.35%，至10,368.20点；今日成交初值 为857 .79亿台币，上交易日修正后为849.60亿。 国泰证期顾问处协理简伯仪表示，若观察外资在台股的净多单持有未平仓量，目前已降 至五万口以下，市场担忧台股最大的买盘--外资若是不再看好股市，买盘缩手，或是持股出 脱，对台股后势较为不利。 〞外资去放暑假，股市有整理的必要。〞他说。 本地时间14:13，台币兑美元走贬5.7分报30.566。 油价周四在早前上涨后转为下跌，交易员似乎准备测试新的低位，供应过剩担忧则依然 挥之不去。 大型股--台塑化 收跌0.95%报104.5台币。 台新投顾协理黄文清则认为，台股先前碰到月线10,311点没跌破，仍显强势；不过成交 量能未有效放大，显示多头也没有要上攻的意思，目前大型权值股持续处于盘整，仅有小型 股表现。市场观望本周五美国的非农就业报告，和下周四大型股台积电 与大立光< 3008.TW>的投资人说明会，对下半年业绩的预期方向。 〞下半年好是正常的，要比预期更乐观股市才会涨。〞他说。 台积电下周四14:00将举办第三季投资人说明会，并公布第二季财务报告。 分析师预估，明日台股加权指数区间料在10,350-10,500点。 本地时间14:10，亚洲主要股市大多微跌，韩股 和中国上证综指 小升；M SCI亚太明晟指数 跌0.09%。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)