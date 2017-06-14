台湾股市：开高收低但守住万点关口，美国利率决定出炉前资金浮动

路透台北6月14日 - 台湾股市周三开高收低。分析师表示，此前美国科技股因估值过高而修正波及台股，目前筹码仍不稳；此外周四凌晨美国联邦公开市场委员会(FOMC)将宣布利率决定，外资资金浮动撤出，惟台股收盘仍守住万点关口。

台湾加权股价指数收跌0.55%，至10,072.46点；今日成交初值为969.52亿台币，上交易日修正后为827.06亿。

台新投顾分析师黄文清指出，明天美联储(FED)若年内第二次升息，虽在预期之内，但其接下来的缩表动作料也即将展开。不确定因素在前，市场人心浮动，台股开高走低。

〞美股虽然止跌反弹，但没有过高点。接下来要看外资了。〞他说。

周二外资及陆资在台股卖超79.98亿台币，连三个交易日卖超共计251.97亿台币。

凯基投顾分析师张明祥则提到，日前美国的科技股遭到评价过高的修正，台湾科技股和美股连动甚深，今日再受到卖压抛出。

分析师认为，技术面来看，台股第一道支撑10,100点已被跌破，接下来空头可能会测试第二道关卡--9,900点能不能守住。短线台股恐怕有下测压力，未来可能要等到7月初公布6月营收结果而定。若是营收走高，则有望带领台股上扬。

路透此前调查显示，美联储本月料将升息，但很多预测人士对于此后会再次升息的预期，则不像之前那么确信。

分析师预估，明日台股指数交易区间料在10,000-10,158点。