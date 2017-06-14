台湾股市：开高收低但守住万点关口，美国利率决定出炉前资金浮动

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透台北6月14日 - 台湾股市周三开高收低。分析师表示，此前美国科技股因估值过高而修正波及台股，目前筹码仍不稳；此外周四凌晨美国联邦公开市场委员会(FOMC)将宣布利率决定，外资资金浮动撤出，惟台股收盘仍守住万点关口。
台湾加权股价指数收跌0.55%，至10,072.46点；今日成交初值为969.52亿台币，上交易日修正后为827.06亿。
台新投顾分析师黄文清指出，明天美联储(FED)若年内第二次升息，虽在预期之内，但其接下来的缩表动作料也即将展开。不确定因素在前，市场人心浮动，台股开高走低。
〞美股虽然止跌反弹，但没有过高点。接下来要看外资了。〞他说。
周二外资及陆资在台股卖超79.98亿台币，连三个交易日卖超共计251.97亿台币。
凯基投顾分析师张明祥则提到，日前美国的科技股遭到评价过高的修正，台湾科技股和美股连动甚深，今日再受到卖压抛出。
分析师认为，技术面来看，台股第一道支撑10,100点已被跌破，接下来空头可能会测试第二道关卡--9,900点能不能守住。短线台股恐怕有下测压力，未来可能要等到7月初公布6月营收结果而定。若是营收走高，则有望带领台股上扬。
路透此前调查显示，美联储本月料将升息，但很多预测人士对于此后会再次升息的预期，则不像之前那么确信。
分析师预估，明日台股指数交易区间料在10,000-10,158点。
本地时间14:22，亚洲主要股市大多小跌，MSCI亚太明晟指数涨0.21%。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为