台湾股市：微幅收升但量能不振，等待国际政治变数厘清方向

路透台北6月8日 - 台湾股市周四收盘小升，量能不振。分析师表示，指数在前高附近震荡盘整，并等待国际政治事件厘清变数，指引方向。

台湾加权股价指数收涨0.15%,至10,225.78点；今日盘中高位在10,235点，距2000年2月18日盘中高位10,393点已一步之遥；今日成交初值为829.12亿台币，上交易日修正后为1,038.36亿。

〞今天很闷嘛，指数来到这个价位，涨幅已经大了，评价（价格）也不便宜。〞凯基投顾分析师张明祥说。

他并认为，尤其是苹果推出新款智能手机的利多，各方大多已知晓。台股虽上扬，惟量能仍在相对低位，没有明显放大，预料指数虽仍可能上扬但空间不大，可能先在此间水位整理。

周四(8日)有英国大选投票及欧洲央行政策决定。至于下周13-14日是美国联邦储备理事会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)展开利率政策会议(至14日)。

分析师认为，外资主导了台股盘面走势和方向，在财报大致公布告一段落之后，目前预料是消息面真空期。预料后势可以美股操作为多空方向，指数空间料不大。