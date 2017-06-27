台湾股市：微收跌仍守稳10,500点，周四摩台指结算利于大盘持续强势整理

国际油市：亚洲燃料油套利窗口仍关闭，受欧洲供给紧俏影响
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
路透台北6月27日 - 台湾股市周二微收跌仍守稳10,500点。分析师指出，目前台股维持强势整理格局，盘面续由外资主导，今日外资买盘稍歇令台股暂持平整理，观望稍晚美联储主席叶伦谈话对国际股市的指引，而周四摩台指结算前料指数撑在高档并伺机拉高。
台湾加权股价指数收跌0.02%，至10,512.06点；今日成交初值为1,125.61亿台币，上交易日修正后为1,350.27亿。
元大投顾市场研究部经理薛舜日表示，尽管今日大盘稍作休息，未延续上日急涨态势，且未看到外资持续大幅加码的力道，但目前大盘多头格局很难遭到破坏，周四摩台指结算料利于指数持续撑在高档。
〞昨天台股是急行军，今天休息一下也无妨。〞他说。
元富投顾一不愿具名分析师指出，摩台指周四拉高结算的可能性较高，并藉除息行情持续推升指数，其中国泰金及富邦金皆于下周一除息带动短线金融股表现有撑，料近日台股可能稍事休息，摩台指结算当日再行拉高。
此外，统一中小基金经理人林世彬指出，近日股东会释出的讯息正面，外资在现货及期货市场依然偏多操作，且景气复苏也带动市场信心回温，资金在各类股轮动，台股第三季多头续扬，基本上没有太大疑虑。
分析师预估，下一交易日台股加权指数区间估在10,350-10,550点。
本地时间14:08，亚洲主要股市涨跌互见，MSCI亚太明晟指数跌0.12%。（完） (记者 詹静宜； 审校 杨淑祯)
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
路透6月28日 - 东南亚股市周三多数收低，尾随其他亚股受美股下滑拖累的跌势，但越南股市上涨，必需性消费类股及公用事业类股攀升。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.5%，脱离周一触及的两年高位。 美国参议院共和党领袖将医保议案投票推迟后，美股主要股指之后扩大跌幅。标普500指数 周二录得约六周来最大单日跌幅，触及5月31日来最低收位。 “我们将观察特朗普政府如何回应，但我认为这显示缺乏团结一致，或是说特朗普无法真正控制他的政府，”Sunsecurities分析师Mikey Macanaig指出。 越南股市收高0.2%。 马来西亚股市收于近一个月最低位，主要受非必需性消费类股跌势拖累。 新加坡股市小跌0.1%。 “新加坡科技股尾随全球性的科技股跌势，”Net Research Asia在报告中称。 菲律宾股市下跌0.2%。 印尼金融市场因假期休市。
路透新加坡6月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周三连四个交易日下滑，触及每吨54.65美元，为6月6日以来低点，供应增加的预期抵消当前需求。