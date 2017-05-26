台湾股市：微收跌长假前投资者获利了结，惟市场气氛仍偏多

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透台北5月26日 - 台湾股市周五微收跌，周线则收升逾1.5%。分析师称，随端午节长假来临且指数已在相对高点，投资者居高思危，连假前先行获利了结，致今天大盘大部分时间都在平盘以下；但从大型权值股台积电拉尾盘并收平，指数亦守稳在万点之上来看，目前市场气氛仍偏多。
台湾加权股价指数收跌0.06%,至10,101.95点；今日成交初值为917.71亿台币，上交易日修正后为963.86亿。
〞接下来有四天长假，5月底又是MSCI新权重生效，操作者趁长假前先行出脱。〞凯基投顾一不愿具名分析师说，〞指数在连涨四天后收小跌，还守在万点之上，完美！〞
他并称，今天指数一度创波段新高，最高至10,121.88点，而成交量虽达917.71亿台币，但代表有人卖股却有人愿意接手，另外资亦偏多操作，短线对多方较有利。
日盛投顾分析师钟国忠则称，台股在连涨四天后，今天虽收微跌，惟就技术面来看，因KD值尚未至超买区，收盘指数撑在高档，显示市场气氛偏多，短线将续呈高档震荡走势。
因端午假期，台湾金融市场下周一至周二休市，周三恢复交易；下周六(6月3日)补班，金融市场正常交易。
本地时间14:17，亚洲主要股市中，韩国股市走涨，而日股和港股则走低，MSCI亚太明晟指数跌0.21%。
分析师预估，下周三台股指数区间料在10,000-10,200点。(完) (记者 罗两莎；审校 张喜良)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为