台湾股市：微收跌长假前投资者获利了结，惟市场气氛仍偏多

路透台北5月26日 - 台湾股市周五微收跌，周线则收升逾1.5%。分析师称，随端午节长假来临且指数已在相对高点，投资者居高思危，连假前先行获利了结，致今天大盘大部分时间都在平盘以下；但从大型权值股台积电拉尾盘并收平，指数亦守稳在万点之上来看，目前市场气氛仍偏多。

台湾加权股价指数收跌0.06%,至10,101.95点；今日成交初值为917.71亿台币，上交易日修正后为963.86亿。

〞接下来有四天长假，5月底又是MSCI新权重生效，操作者趁长假前先行出脱。〞凯基投顾一不愿具名分析师说，〞指数在连涨四天后收小跌，还守在万点之上，完美！〞

他并称，今天指数一度创波段新高，最高至10,121.88点，而成交量虽达917.71亿台币，但代表有人卖股却有人愿意接手，另外资亦偏多操作，短线对多方较有利。

日盛投顾分析师钟国忠则称，台股在连涨四天后，今天虽收微跌，惟就技术面来看，因KD值尚未至超买区，收盘指数撑在高档，显示市场气氛偏多，短线将续呈高档震荡走势。

因端午假期，台湾金融市场下周一至周二休市，周三恢复交易；下周六(6月3日)补班，金融市场正常交易。

本地时间14:17，亚洲主要股市中，韩国股市走涨，而日股和港股则走低，MSCI亚太明晟指数跌0.21%。