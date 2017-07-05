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台湾股市：摆脱北韩试射飞弹阴影收升，观望周五美国非农就业数据
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2017年7月5日 / 早上6点35分 / 1 天前

台湾股市：摆脱北韩试射飞弹阴影收升，观望周五美国非农就业数据

1 分钟阅读

    路透台北7月5日 - 台湾股市周三收升。分析师指出，台股摆脱上日北韩试射飞弹的影响，今日指数回稳
且资金重回电子股，与亚股连袂收高；此外市场仍观望本周美国的非农就业数据表现。
    
    台湾加权股价指数       收涨0.55%,至10,404.79点；今日成交初值          为836.44亿台币，上交易
日修正后为927.28亿。
   
    日盛投顾协理钟国忠表示，台股只要碰到月线(目前在约10,300点)，则见强有力支撑，只不过，目前成交
量不振，一直未达月均量的980亿。
    
    〞在量能没有放大的情况下，台股只能横盘整理。〞他说。
    
    他也说，下周鸿海         即将除权息，鸿海今日在平盘附近即见买盘承接，激励苹果概念股表现强劲
。此外钢价回稳，中钢         近期也是外商青睐个股，表现不错。鸿海13日将进行除权息。
 
    新光投信协理谢学云则表示，目前台股已涨多，第三季进入除权息旺季，预料今年指数料因此而〞平空消
失〞400点，因此指数要再创高点怕有点困难，估计第三季指数料落入区间整理。 

    分析师预估，明日台股加权指数区间料在10,350-10,500点。
    
    本地时间14:23，亚洲主要股市大多上涨，MSCI亚太明晟指数               涨0.29%。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)

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