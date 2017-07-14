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台湾股市：收低中止连三日上涨，因台积电、大立光业绩展望不如预期
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2017年7月14日 / 早上6点25分 / 1 天前

台湾股市：收低中止连三日上涨，因台积电、大立光业绩展望不如预期

路透新闻部

1 分钟阅读

    路透台北7月14日 - 台湾股市周五收低，中止连三日上涨格局。分析师称，主因台积电         、大立
光         的业绩与展望不如预期，但传统产业、金融股则适时拉抬，令指数回落幅度有限。
    
    台湾加权股价指数       收低0.16%，至10,443.91点；今日成交初值          为996.31亿台币，上交
易日修正后为1,175.04亿。    

    〞台积电对第三季展望没太好，但股价也没跌很多。〞兆丰投顾分析师黄国伟说。
    
    他表示，台积电认为第四季营收还会比第三季成长，应该是让投资人尚能保持信心的原因。此外，前三个
交易日大盘单日成交值都维持在1,000亿台币以上，在外资进出都不多的状况下，应该是有三大法人以外的机
构也加入操作台股的行列。
    
    黄国伟认为，在低利、资金丰沛条件未见改变下，投资人对利空反应钝化，大盘料将维持高档震荡走势，
指数料在月线附近盘整。
    
    台积电昨日公布第二季净利年减8.6%至662.7亿台币，低于市场预期。预估第三季合并营收81.2-82.2亿美
元，较第二季的70.6亿美元成长15-16.4%。                
    
    今日台积电收低0.7%报213.0台币，股王大立光则大跌3.09%报5,170.0台币。
    
    分析师预估，下周一台股加权指数区间料在10,400-10,500点。 
    
    本地时间14:16，MSCI亚太明晟指数               涨0.22%。(完) (记者 董永年；审校 曾祥进)

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