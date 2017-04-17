台湾股市：收小跌惟守住9,700点大关，随指数破季线吸引买盘进场

路透台北4月17日 - 台湾股市周一收小跌并创逾一个月新低；分析师表示，早盘台股一 度因地缘政治风险升高出现失望性卖压，跌破季线9,686.68点；惟随指数跌破季线即吸引买 盘进场，尾盘跌幅收敛并守在9,700点之上。 台湾加权股价指数 收跌0.17%,至9,716.40点，日低在9,670.11点；今日成交初 值 为779.75亿台币，上交易日修正后为871.87亿。 〞大盘跌破季线，多方企图守住季线的位子，短线就看多方指标股鸿海的表现。〞日盛 投顾分析师钟国忠说。 他们表示，受东北亚地缘政治紧张情势升高冲击，台股跟随亚股一度挫低，惟自二次大 战以来即未发生大规模的战争，因而吸引买盘趁此利空大胆进场。 凯基投顾一不愿具名分析师称，随指数走低即吸引多头进场，拉抬塑化股和电信类股等 权值股；前者因油价反弹且具高殖利率等利多题材，后者亦因高股息吸引资金防御性资金进 驻，使指数跌幅收敛；〞短底就这里附近，指数在季线附近有支撑，往下空间有限了，我们 不太需要自已吓自己。〞 今日台股指数收盘创逾一个月新低，此前收盘新低为3月13日收在9,697.34点。 今天盘面上的强势股：台塑化 收升0.92%，报110台币；中华电信 收 升0.97%，收在104.5台币；而鸿海 亦收升0.62%，报97.3台币。 分析师预估，明日台股指数区间料在9,650-9,850点。 亚股和美元周一下跌；美债收益率跌至五个月低位，此前美国经济数据疲弱损及投资者 信心。对朝鲜情势和即将到来的法国大选的担忧，此前已打压投资者信心。 本地时间14:32，亚洲主要股市涨跌互见，韩国股市 上涨0.51%，而上证指数<.S SEC>则跌1.16%；MSCI亚太明晟指数 跌0.16%。(完) (记者 罗两莎 ；审校 杨淑祯)