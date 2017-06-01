台湾股市：收涨中止连两跌，后续关注外资对大型权值股操作动向

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透台北6月1日 - 台湾股市周四收涨，中止连两日收跌。分析师称，尽管外资上日转为卖超台股逾50亿台币，但今日台股仍走扬并维持高档整理格局，而因台积电等大型权值股压回至月线附近盘整，恐压抑大盘续涨空间，后续关注外资对大型权值股操作动向。
台湾加权股价指数收高0.47%,至10,087.42点；今日成交初值为813.98亿台币，上交易日修正后为1,245.61亿。
〞外资没有出现连卖或卖超百亿的情形，台股没有出现败相，惊惊涨行情还可延续。〞元大投顾市场研究部经理薛舜日说。
另位兆丰投顾不愿具明分析师也提到，昨天台股略受MSCI半年度权重调整上日盘后生效影响而走弱，今天台股回归震荡盘坚走势，预期在月中美联储议息决策会议前维持万点高档整理态势，静待美联储利率决议对市场变数厘清，台股才会走出新的局面。
富兰克林华美投信也认为，由于台股已数次站上万点，万点卖压已见趋缓，加上国际股市强劲等外在因素加持，大盘指数有机会更上层楼，唯美中不足的是成交量仍嫌不足，个股表现差异极大，评估在量能未有效放大前，大盘仍是震荡盘坚格局。
本地时间13:57，亚洲主要股市涨跌互见，MSCI亚太明晟指数涨0.08%。
分析师预估，明日台股指数区间料在10,000-10,120点。(完) (记者 詹静宜； 审校 曾祥进)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为