台湾股市：收涨中止连两跌，后续关注外资对大型权值股操作动向

路透台北6月1日 - 台湾股市周四收涨，中止连两日收跌。分析师称，尽管外资上日转为卖超台股逾50亿台币，但今日台股仍走扬并维持高档整理格局，而因台积电等大型权值股压回至月线附近盘整，恐压抑大盘续涨空间，后续关注外资对大型权值股操作动向。

台湾加权股价指数收高0.47%,至10,087.42点；今日成交初值为813.98亿台币，上交易日修正后为1,245.61亿。

〞外资没有出现连卖或卖超百亿的情形，台股没有出现败相，惊惊涨行情还可延续。〞元大投顾市场研究部经理薛舜日说。

另位兆丰投顾不愿具明分析师也提到，昨天台股略受MSCI半年度权重调整上日盘后生效影响而走弱，今天台股回归震荡盘坚走势，预期在月中美联储议息决策会议前维持万点高档整理态势，静待美联储利率决议对市场变数厘清，台股才会走出新的局面。

富兰克林华美投信也认为，由于台股已数次站上万点，万点卖压已见趋缓，加上国际股市强劲等外在因素加持，大盘指数有机会更上层楼，唯美中不足的是成交量仍嫌不足，个股表现差异极大，评估在量能未有效放大前，大盘仍是震荡盘坚格局。

本地时间13:57，亚洲主要股市涨跌互见，MSCI亚太明晟指数涨0.08%。