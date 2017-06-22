台湾股市：收涨再创27年新高，指数料高档横盘整理

台湾加权股价指数收涨0.48%,至10,399.06点；此前收盘高点是在1990年4月6日的10,440.67点；今日成交初值为958.41亿台币，上交易日修正后为1,106.16亿。

日盛投顾协理钟国忠表示，特定法人买盘相当踊跃，市场力守万点以上，稳固买盘信心，尤其是下周又有摩台指数期货将结算，不乏刻意作多的多头拉抬。

凯基投顾分析师张明祥则认为，由于美国的科技股冲高，带领台股今日上涨，今日盘中高位抵10,403.36点，也冲破27年的高位。但目前市场认为景气复苏在第二季有杂音，且外资资金对台股的加码动作不够积极，此外台股评价也不算便宜了，使台股没有太大向上的空间。