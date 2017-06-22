台湾股市：收涨再创27年新高，指数料高档横盘整理

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透台北6月22日 - 台湾股市周四收升，再创27年收盘高位。分析师指出，下周权重股--台积电即将除息，本地法人买盘仍踊跃，将台股守住万点以上。
台湾加权股价指数收涨0.48%,至10,399.06点；此前收盘高点是在1990年4月6日的10,440.67点；今日成交初值为958.41亿台币，上交易日修正后为1,106.16亿。
日盛投顾协理钟国忠表示，特定法人买盘相当踊跃，市场力守万点以上，稳固买盘信心，尤其是下周又有摩台指数期货将结算，不乏刻意作多的多头拉抬。
〞今年全部个股除息完，台股会蒸发400点，对照今天收盘，等于大盘会力守万点的水位。〞他说。
凯基投顾分析师张明祥则认为，由于美国的科技股冲高，带领台股今日上涨，今日盘中高位抵10,403.36点，也冲破27年的高位。但目前市场认为景气复苏在第二季有杂音，且外资资金对台股的加码动作不够积极，此外台股评价也不算便宜了，使台股没有太大向上的空间。
〞指数以高档区间横盘整理，机会最高。〞他说。
分析师预估，明天台股加权指数区间估在点10,250-10,450点。
本地时间14:10，亚洲主要股市沪综指升0.58%，MSCI亚太明晟指数涨0.63%。 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
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