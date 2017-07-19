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台湾股市：收涨因台指期撑高结算及陆股强攻，短线续呈高档震荡
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2017年7月19日 / 早上6点30分 / 1 天前

台湾股市：收涨因台指期撑高结算及陆股强攻，短线续呈高档震荡

路透新闻部

1 分钟阅读

    路透台北7月19日 - 台湾股市周三收涨并创27年逾3个月收盘新高。分析师指出，受到美国那期达克指数
收高及台指期撑高结算，加上中国股市强攻推波助澜，台股今天由电子股领军开低走高且连三日收红，短线大
盘将续呈高档震荡。
    
    台湾加权股价指数       收涨0.24%,至10,506.10点，此前收盘新高为1990年4月4日的10,907.09点；今
日成交初值          为1,187.07亿台币，上交易日修正后为972.42亿。
  
    〞指数在10,500到10,600点这里压力非常大，不容易一口气就越过10,600点。〞日盛投顾分析师钟国忠说
，〞短线大盘就在10,500点附近反覆测试。〞
    
    他表示，今天台指期结算，盘中指数一度拉高到10,537点，惟随即引获利了结，终场以小红作收；而随明
天台积电         股利入帐，可望为台股带来新的资金活水，但股利不会立即投入股市，短线大盘将续呈高
档震荡格局。
    
    兆丰国际投顾分析师黄国伟则说，美国道琼工业指数周二虽收跌，惟纳斯达克指数收涨，加上今天香港和
大陆股市均走扬，带动台股开低震荡收红。
    
    他们指出，近期美元指数走跌，显示资金已移转至欧元，及台湾、韩国和印度等亚洲新兴市场，且从外资
在台、韩、印均锁科技股来看，应与第三季苹果I8手机拉货有关。
     
    美元周三仍处守势，因投资者押注美国就算进一步收紧货币政策，步伐也会十分缓慢；与此同时，对中国
经济的乐观情绪支撑亚洲股市和大宗商品。            
 
    美国股市周二收盘涨跌互见，Netflix大涨提振纳斯达克指数创新高，但高盛      下挫打压道指，投资
人聚焦上市公司业绩表现。纳斯达克指数连升第八日，为2015年2月十连涨后最长升势。            
         
    分析师预估，明日台股加权指数区间料在10,400-10,550点。
    
    本地时间14:21，亚洲主要股市大多走扬，中国股市沪综指       大涨逾1%；MSCI亚太明晟指数<.MIAPJ0
000PUS>涨0.58%。(完) (记者 罗两莎 ；审校 杨淑祯)

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