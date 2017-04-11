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亚洲 | 2017年 4月 11日 星期二 14:04 BJT

台湾股市：收盘下跌，担忧地缘政治冲突升高且等待权重股未来展望

    路透台北4月11日 - 台湾股市周二收盘下跌。分析师称，对首季财报可能不佳的担忧，
以及国际地缘政治疑虑升温，带动获利回吐卖压出笼；此外市场也在等待周四权重股--台积
电         和大立光         对未来的展望。
           
    台湾加权股价指数       收跌0.51%,至9,832.42点；今日成交初值          为931.6
8亿台币，上交易日修正后为873.24亿。以中小型个股为主的柜台指数        收盘大跌1.5
8%，报134.44点，跌幅较亚洲各国股市更为深重。
    
    日盛投顾分析师钟国忠表示，市场担忧第一季财报公布将因汇兑损失而表现不佳，获利
回吐卖压显现，尤其中小型个股毛利本就低，恐怕受到的不利影响更大。
     
   〞汇损就把获利吃掉了，汇率升值可能让公司没有赚钱甚至亏损，〞钟国忠说。不过他
也认为，周四午后包括台积电和大立光的投资人说明会，可能主导市场对第二季看法。

    台新投顾协理黄文清则表示，地缘政治的风险升高亦令股市卖压加剧。近日美国和叙利
亚的军事冲突、以及北韩和美、中多边复杂难解的关系也有升高冲突的迹象，值得留意。
    
    上周美国对叙利亚发动袭击，以报复叙利亚总统阿萨德(Bashar al-Assad)军队对平民
实施的化学武器袭击；美国就朝鲜这类武器测试做出军事行动回应的可能性升高。
    
    韩国一位高级官员称，中国和韩国周一同意，如果朝鲜(北韩)实行核试验或试射远程弹
道导弹，将对该国实施更严厉的制裁。美国一海军打击群正前往该地区以展示军力。
    
    分析师预估，明日台股的交易区间在9,750-9,900点。
  
    本地时间13:47，亚洲主要股市大都下跌，MSCI亚太明晟指数               跌0.32%
。（完） (记者 高洁如; 审校 乔艳红)
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