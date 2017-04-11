台湾股市：收盘下跌，担忧地缘政治冲突升高且等待权重股未来展望

路透台北4月11日 - 台湾股市周二收盘下跌。分析师称，对首季财报可能不佳的担忧， 以及国际地缘政治疑虑升温，带动获利回吐卖压出笼；此外市场也在等待周四权重股--台积 电 和大立光 对未来的展望。 台湾加权股价指数 收跌0.51%,至9,832.42点；今日成交初值 为931.6 8亿台币，上交易日修正后为873.24亿。以中小型个股为主的柜台指数 收盘大跌1.5 8%，报134.44点，跌幅较亚洲各国股市更为深重。 日盛投顾分析师钟国忠表示，市场担忧第一季财报公布将因汇兑损失而表现不佳，获利 回吐卖压显现，尤其中小型个股毛利本就低，恐怕受到的不利影响更大。 〞汇损就把获利吃掉了，汇率升值可能让公司没有赚钱甚至亏损，〞钟国忠说。不过他 也认为，周四午后包括台积电和大立光的投资人说明会，可能主导市场对第二季看法。 台新投顾协理黄文清则表示，地缘政治的风险升高亦令股市卖压加剧。近日美国和叙利 亚的军事冲突、以及北韩和美、中多边复杂难解的关系也有升高冲突的迹象，值得留意。 上周美国对叙利亚发动袭击，以报复叙利亚总统阿萨德(Bashar al-Assad)军队对平民 实施的化学武器袭击；美国就朝鲜这类武器测试做出军事行动回应的可能性升高。 韩国一位高级官员称，中国和韩国周一同意，如果朝鲜(北韩)实行核试验或试射远程弹 道导弹，将对该国实施更严厉的制裁。美国一海军打击群正前往该地区以展示军力。 分析师预估，明日台股的交易区间在9,750-9,900点。 本地时间13:47，亚洲主要股市大都下跌，MSCI亚太明晟指数 跌0.32% 。（完） (记者 高洁如; 审校 乔艳红)