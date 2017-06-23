台湾股市：收盘小跌终止连六升，关注台积电除息和半年报作帐行情

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透台北6月23日 - 台湾股市周五收盘小跌，终止连六升。分析师指出，亚股今日大多在平盘附近整理，台股涨多后也面临卖压出笼，密切观察下周台积电除息以及半年报的作帐行情。
台湾加权股价指数收跌0.21%，至10,377.7点，盘中一度再创27年新高至10,422.33点；今日成交初值为904亿台币，上交易日修正后为979.69亿。
元大投顾分析师薛舜日表示，台股先前已连六红，今日盘中也续创27年高点，卖压出笼可以理解。下周台积电除息之后，台股指数变得没有看头，且下周已是6月最后一周交易，半年报的作帐行情可以留意中小个股的表现。
〞指数连六红以后，居高思危也是难免。〞他说。
新光投信协理谢学云则指出，近期台币趋贬，外资买超幅度也缩小，因此主要是内资回补持股；今日台股指数创27年盘中新高，但卖压不重，筹码相对稳定。
分析师预估，下一交易日台股加权指数区间估在10,350-10,450点。
本地时间13:54，亚洲主要股市涨跌不一，MSCI亚太明晟指数涨0.07%。（完） (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
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