台湾股市：收盘小跌终止连六升，关注台积电除息和半年报作帐行情

路透台北6月23日 - 台湾股市周五收盘小跌，终止连六升。分析师指出，亚股今日大多在平盘附近整理，台股涨多后也面临卖压出笼，密切观察下周台积电除息以及半年报的作帐行情。

台湾加权股价指数收跌0.21%，至10,377.7点，盘中一度再创27年新高至10,422.33点；今日成交初值为904亿台币，上交易日修正后为979.69亿。

元大投顾分析师薛舜日表示，台股先前已连六红，今日盘中也续创27年高点，卖压出笼可以理解。下周台积电除息之后，台股指数变得没有看头，且下周已是6月最后一周交易，半年报的作帐行情可以留意中小个股的表现。

〞指数连六红以后，居高思危也是难免。〞他说。

新光投信协理谢学云则指出，近期台币趋贬，外资买超幅度也缩小，因此主要是内资回补持股；今日台股指数创27年盘中新高，但卖压不重，筹码相对稳定。

分析师预估，下一交易日台股加权指数区间估在10,350-10,450点。