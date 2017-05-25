台湾股市：收盘续创逾17年新高，因美联储暗示将谨慎升息

路透台北5月25日 - 台湾股市周四收高续创逾17年高位。分析师表示，受市场预期美国将审慎渐进升息带动，今日包括台股在内的亚洲股市纷纷上扬，大盘指数第四日收高。

台湾加权股价指数收涨0.64%,至10,108.49点，此前收盘高点为2000年4月10日的10,127.48点；今日成交初值为946.44亿台币，上交易日修正后为819.17亿。

凯基投顾分析师许高铭表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)昨晚公布会议记录，暗示未来升息以及缩减资产负债表将谨慎进行，这激励了投资人追逐风险性资产的意愿。台股呈现价量齐扬走势，多头气势强劲。

〞大盘强过我们的预期，但从企业获利与经济成长角度很难找到支持理由。〞他说。

许高铭指出，由于台股结构已从散户盘转为专业投资人盘，这次指数上万点的单日成交值较以往缩减许多，此外，盘面上涨的标的不断转换，也让投资人难以掌握，由于不易获利而退出市场的愈来愈多，自然难以让成交值拉升。

许高铭认为，由于端午节长假即将到来，预料明日会有获利了结卖压出现，但因买盘承接意愿也不低，预料指数难脱在万点之上整理格局。

亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。台湾本地时间13:34，MSCI亚太明晟指数涨0.95%。