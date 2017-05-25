台湾股市：收盘续创逾17年新高，因美联储暗示将谨慎升息

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透台北5月25日 - 台湾股市周四收高续创逾17年高位。分析师表示，受市场预期美国将审慎渐进升息带动，今日包括台股在内的亚洲股市纷纷上扬，大盘指数第四日收高。
台湾加权股价指数收涨0.64%,至10,108.49点，此前收盘高点为2000年4月10日的10,127.48点；今日成交初值为946.44亿台币，上交易日修正后为819.17亿。
凯基投顾分析师许高铭表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)昨晚公布会议记录，暗示未来升息以及缩减资产负债表将谨慎进行，这激励了投资人追逐风险性资产的意愿。台股呈现价量齐扬走势，多头气势强劲。
〞大盘强过我们的预期，但从企业获利与经济成长角度很难找到支持理由。〞他说。
许高铭指出，由于台股结构已从散户盘转为专业投资人盘，这次指数上万点的单日成交值较以往缩减许多，此外，盘面上涨的标的不断转换，也让投资人难以掌握，由于不易获利而退出市场的愈来愈多，自然难以让成交值拉升。
许高铭认为，由于端午节长假即将到来，预料明日会有获利了结卖压出现，但因买盘承接意愿也不低，预料指数难脱在万点之上整理格局。
亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。台湾本地时间13:34，MSCI亚太明晟指数涨0.95%。
分析师预估，明日台股指数区间料在10,000-10,200点。(完) (记者 董永年 ；审校 乔艳红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为